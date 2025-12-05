मुख्यमंत्री के शहर में गलियों तक में खोजे जा रहे हैं रोहिंग्यां, सीएम के आदेश के बाद सक्रिय हुआ नगर निगम

अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती सीएलसी (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से की जाती है। सभी को काम पर रखने से पहले उनका सत्यापन किया गया है। हालांकि अब शासन के निर्देश के क्रम में कार्यरत सभी कर्मचारियों की दोबारा जांच कराई जाएगी। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी या निगम के कार्यों में शामिल व्यक्तियों का समुचित सत्यापन हो। साथ ही कहा कि निगम क्षेत्र में सफाई कार्य में जुटे अन्य लोगों की भी जांच की जाएगी। इस अभियान से राज्य में संबंधित व्यक्तियों की पहचान और आगे की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।