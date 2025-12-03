SIR News: गोरखपुर शहर में SIR की स्थिति पर क्यों चिंतित हुए सीएम योगी, पार्षदों को दे डाले ये नसीहत

फोटो सोर्स: इमेज, सीएम योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को दो दिनों के दौरे पर गोरखपुर आए हैं। इस दौरान उन्होंने एनेक्सी भवन सभागार में लगभग एक घंटे तक भाजपा महानगर के पदाधिकारियों, पार्षदों, पूर्व पार्षदों व पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक कर SIR अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र एवं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाकों में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत सभी का फार्म भरवाया जाए। पार्षद 5 से 10 दिसंबर तक बूथ स्तर पर कैंप लगाएं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए।
सीएम ने कहा कि SIR को लेकर शहरी क्षेत्रों में निराशाजनक स्थिति है ऐसे में अधिक से अधिक फार्म भरवाया जाए। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध कराएं। घर-घर जाकर संपर्क करें। इस बात पर ध्यान दें कि कैसे बोगस वोटर काटे जाएं। जो मतदाता सही हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जरूर रहे।सीएम ने कहा कि हर बूथ पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। एक-एक मतदाता के फार्म को लेकर वे नजर रखें। जिनका फार्म नहीं भरा गया है। उनका फार्म जल्द से जल्द भरवाएं। सीएम ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपने मूल गांव में ही वोटर बन रहे हैं ऐसे में जरूरी है कि ग्राम प्रधानों की तरह पार्षद भी एक्टिव हों और शहर में सभी मतदाताओं का फार्म जरूर भरवाया जाए।
सीएम ने कहा कि हर कार्यकर्ता व वरिष्ठ पदाधिकारी को स्वयं इसमें लगना होगा। हर बूथ पर नजर रखनी होगी। किसी भी दशा में मतदाता सूची में कोई बोगस नाम न रहने पाए। इसपर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि SIR अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में .महापौर मंगलेश श्रीवास्तव, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, भाजपा के महानगर संयोजक राजेश गुप्ता सहित कई पार्षद उपस्थित रहे।
