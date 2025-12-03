SIR News: गोरखपुर शहर में SIR की स्थिति पर क्यों चिंतित हुए सीएम योगी, पार्षदों को दे डाले ये नसीहत

सीएम ने कहा कि SIR को लेकर शहरी क्षेत्रों में निराशाजनक स्थिति है ऐसे में अधिक से अधिक फार्म भरवाया जाए। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध कराएं। घर-घर जाकर संपर्क करें। इस बात पर ध्यान दें कि कैसे बोगस वोटर काटे जाएं। जो मतदाता सही हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जरूर रहे।सीएम ने कहा कि हर बूथ पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। एक-एक मतदाता के फार्म को लेकर वे नजर रखें। जिनका फार्म नहीं भरा गया है। उनका फार्म जल्द से जल्द भरवाएं। सीएम ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपने मूल गांव में ही वोटर बन रहे हैं ऐसे में जरूरी है कि ग्राम प्रधानों की तरह पार्षद भी एक्टिव हों और शहर में सभी मतदाताओं का फार्म जरूर भरवाया जाए।