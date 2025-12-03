प्रो. दिव्या रानी सिंह को खाद्य प्रसंस्करण विभाग से मिला प्रशस्ति पत्र, उद्यान विभाग के स्वर्णिम 50 वर्ष समारोह में की सहभागिता

फोटो सोर्स: पत्रिका, राज्यमंत्री पुरस्कार प्रदान करते हुए
डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय की गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष एवं निदेशक, महिला अध्ययन केंद्र प्रो. दिव्या रानी सिंह को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उन्हें यह सम्मान थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में डेयरी उद्यमियों की इकाइयों की स्थापना, मार्गदर्शन तथा योजना अनुमोदन में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया।
अपर मुख्य सचिव बी एल मीणा भी इस अवसर पर उपस्थित थे तथा मंडल के विधायक गण भी उपस्थित रहे। कुलपति प्रो पूनम टंडन ने प्रो दिव्या रानी सिंह को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा की उन्हें अपने शिक्षकों के कार्यों पर गर्व है जो निरंतर विश्वविद्यालय के लिए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं।प्रो. सिंह द्वारा किए गए कार्यों ने प्रदेश में महिला उद्यमिता को नई दिशा दी है। विभाग के अनुसार, उनके समन्वय से अनेक महिला उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ और स्वयं–रोजगार के नए अवसर सृजित हुए।
इसी क्रम में, प्रो. दिव्या रानी सिंह ने उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम 50 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित मंडलीय औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी में भी सहभागिता की। यह कार्यक्रम 3 दिसंबर 2025 को बाबा गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह, गोरखपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बस्ती एवं गोरखपुर मंडल के उद्यान विकास से जुड़े विभिन्न विषयों, आधुनिक तकनीक, फल–सब्ज़ी उत्पादन, बाज़ार विस्तार और प्रसंस्करण इकाइयों के संवर्धन पर विस्तृत चर्चा हुई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्रालय के मंत्री दिनेेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उद्यान, कृषि–विपणन, कृषि एवं निर्यात प्रोत्साहन तथा डेयरी विकास विभाग, ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, उद्यमियों और महिला स्व–सहायता समूहों को उद्यान और प्रसंस्करण क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सतत प्रयासरत है।खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्रशस्ति पत्र प्राप्त होना और उद्यान विभाग द्वारा आयोजित मंडलीय गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता—दोनों उपलब्धियाँ प्रो. दिव्या रानी सिंह की प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
