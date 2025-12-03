प्रो. दिव्या रानी सिंह को खाद्य प्रसंस्करण विभाग से मिला प्रशस्ति पत्र, उद्यान विभाग के स्वर्णिम 50 वर्ष समारोह में की सहभागिता

अपर मुख्य सचिव बी एल मीणा भी इस अवसर पर उपस्थित थे तथा मंडल के विधायक गण भी उपस्थित रहे। कुलपति प्रो पूनम टंडन ने प्रो दिव्या रानी सिंह को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा की उन्हें अपने शिक्षकों के कार्यों पर गर्व है जो निरंतर विश्वविद्यालय के लिए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं।प्रो. सिंह द्वारा किए गए कार्यों ने प्रदेश में महिला उद्यमिता को नई दिशा दी है। विभाग के अनुसार, उनके समन्वय से अनेक महिला उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ और स्वयं–रोजगार के नए अवसर सृजित हुए।