गोरखपुर

UP Police: जानिए क्या है यूपी पुलिस का “नाइट एस्कॉर्ट” और “सबेरा योजना”…सड़कों पर उतरेगी पुलिस टीम

प्रदेश में महिलाओं और बुर्जुगों की विशेष सुरक्षा के लिए अब यूपी पुलिस दो विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए इसका भरपूर प्रचार प्रसार किया जाएगा।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 20, 2025

Up news, gorakhpur zone

फोटो सोर्स: पत्रिका, नागरिकों के लिए यूपी पुलिस का अभियान

यूपी पुलिस की इमरजेंसी सेवा UP-112 आम नागरिकों को आपात परिस्थितियों में तुरंत पुलिस सहायता के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक व्यापक जन-जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। “जन-जागरूकता की बात, जन-जन के साथ” थीम पर आधारित यह विशेष अभियान DG, UP-112 नीरा रावत की निगरानी में 20 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा।

गोरखपुर जोन के सभी जिलों में चलाया जाएगा अभियान

यह अभियान गोरखपुर जोन के जनपदों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के साथ-साथ बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर में भी चलाया जाएगा। हर जनपद में यह अभियान दो-दो दिनों तक चलाया जाएगा।

महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा

इस अभियान का उद्देश्य आम जनता को UP-112 की आपात सेवाओं, महिलाओं के लिए "नाइट एस्कॉर्ट सेवा" और वरिष्ठ नागरिकों के लिए "सवेरा योजना" जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की जानकारी देना है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग बिना किसी हिचक के पुलिस सहायता प्राप्त कर सकें।

शीतलहर में ट्रैफिक पर किया जाएगा जागरूक

इसके साथ ही मौजूदा शीतकालीन मौसम को देखते हुए कोहरे में सुरक्षित वाहन संचालन, सड़क सुरक्षा नियमों के पालन, धीमी गति से चलने, फॉग लाइट के प्रयोग और आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।

तीन प्रचार टीमें करेंगी जागरूक

अभियान के तहत तीन विशेष प्रचार टीमों का गठन किया गया है, जो हर जनपद में दो दिनों के अंदर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी। हर टीम में 14 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें मुख्यालय से 2 पुलिस अधिकारी और प्रचार-प्रसार दल के 12 सदस्य रहेंगे। ये टीमें स्कूल-कॉलेजों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों, एलईडी वैन के माध्यम से जागरूकता वीडियो, सुरक्षा संदेशों और संवाद के जरिए लोगों को जागरूक करेंगी।

इन जिलों में चलेगा जन जागरूकता अभियान

यूपी-112 का यह विशेष जन-जागरूकता अभियान 20 दिसंबर से गोरखपुर, बहराइच एवं बस्ती जनपदों में संचालित होगा। दो दिनों तक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी जाएगी कि आपात स्थिति में 112 पर कॉल कैसे करें, महिलाओं के लिए उपलब्ध नाइट एस्कॉर्ट सेवा का उपयोग कैसे किया जाए तथा वरिष्ठ नागरिक ‘सवेरा योजना’ से किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / UP Police: जानिए क्या है यूपी पुलिस का “नाइट एस्कॉर्ट” और “सबेरा योजना”…सड़कों पर उतरेगी पुलिस टीम

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

