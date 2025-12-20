UP Police: जानिए क्या है यूपी पुलिस का “नाइट एस्कॉर्ट” और “सबेरा योजना”…सड़कों पर उतरेगी पुलिस टीम

अभियान के तहत तीन विशेष प्रचार टीमों का गठन किया गया है, जो हर जनपद में दो दिनों के अंदर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी। हर टीम में 14 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें मुख्यालय से 2 पुलिस अधिकारी और प्रचार-प्रसार दल के 12 सदस्य रहेंगे। ये टीमें स्कूल-कॉलेजों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों, एलईडी वैन के माध्यम से जागरूकता वीडियो, सुरक्षा संदेशों और संवाद के जरिए लोगों को जागरूक करेंगी।