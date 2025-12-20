IT Raid: इनकम टैक्स के सर्च ऑपरेशन में अब नेपाल तक के लिंक मिले…गोरखपुर मंडल में पांच दिनों से जारी है रेड

फोटो सोर्स: पत्रिका, IT रेड
गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया के बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर चल रहा इनकम टैक्स का सर्च आपरेशन शनिवार को भी जारी है। पांच दिनों से चल रही इस कारवाई में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की लंबी जानकारी मिली है। शुक्रवार को आयकर की टीम ने गोलघर क्षेत्र में खाद्य तेल के एक बड़े कारोबारी के आवास और कार्यालय पर छापा मारा।
इस रेड में कारोबारी के नेपाल में बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग करने के ठोस सबूत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स के बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में मंगलवार से शुरू हुए इस सर्च ऑपरेशन में 220 से अधिक अधिकारी शामिल हैं।
बता दें कि गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महराजगंज जिलों में एक साथ रेड डाला गया। देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज में जांच पूरी कर आयकर की टीमें महत्वपूर्ण सबूतों के साथ गोरखपुर आ गई। जांच के दौरान कारोबारियों से पूछताछ में नेपाल से जुड़े खाद्य तेल के कारोबार और रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर लेनदेन की जानकारी सामने आई है। रेड के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ है कि आटोमोबाइल, रियल एस्टेट, शराब और साल्वेंट कारोबारियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रियल एस्टेट में कई गड़बड़ियां की हैं। शनिवार को सर्च ऑपरेशन पूरी होने की संभावना है।
