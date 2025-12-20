20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

IT Raid: इनकम टैक्स के सर्च ऑपरेशन में अब नेपाल तक के लिंक मिले…गोरखपुर मंडल में पांच दिनों से जारी है रेड

इनकम टैक्स की रेड में रियल एस्टेट और शराब कारोबार से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। रियल एस्टेट में ब्लैक मनी निवेश के पुख्ता सबूत मिलने की बात कही जा रही है। बता दें कि यह सर्च ऑपरेशन मंगलवार से चल रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 20, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, IT रेड

गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया के बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर चल रहा इनकम टैक्स का सर्च आपरेशन शनिवार को भी जारी है। पांच दिनों से चल रही इस कारवाई में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की लंबी जानकारी मिली है। शुक्रवार को आयकर की टीम ने गोलघर क्षेत्र में खाद्य तेल के एक बड़े कारोबारी के आवास और कार्यालय पर छापा मारा।

नेपाल में ट्रेडिंग के बड़े सबूत मिले

इस रेड में कारोबारी के नेपाल में बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग करने के ठोस सबूत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स के बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में मंगलवार से शुरू हुए इस सर्च ऑपरेशन में 220 से अधिक अधिकारी शामिल हैं।

रियल स्टेट में बड़े पैमाने पर लेनदेन की जानकारी मिली

बता दें कि गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महराजगंज जिलों में एक साथ रेड डाला गया। देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज में जांच पूरी कर आयकर की टीमें महत्वपूर्ण सबूतों के साथ गोरखपुर आ गई। जांच के दौरान कारोबारियों से पूछताछ में नेपाल से जुड़े खाद्य तेल के कारोबार और रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर लेनदेन की जानकारी सामने आई है। रेड के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ है कि आटोमोबाइल, रियल एस्टेट, शराब और साल्वेंट कारोबारियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रियल एस्टेट में कई गड़बड़ियां की हैं। शनिवार को सर्च ऑपरेशन पूरी होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

UP: छत पर खेलती तीन साल की बच्ची के सिर में लगी गोली, सर्जरी के बाद आया सच
लखनऊ
मामूली चोट समझ डॉक्टर ने टांके लगाए; सर्जरी के बाद हालत स्थिर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 01:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / IT Raid: इनकम टैक्स के सर्च ऑपरेशन में अब नेपाल तक के लिंक मिले…गोरखपुर मंडल में पांच दिनों से जारी है रेड

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM Janta Darshan: विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों की खैर नहीं, सीएम ने पाई, पाई वसूल करने का दिया निर्देश

Up news, gorakhpur, cm yogi
गोरखपुर

गोरखपुर में सीएम योगी बोले…हम माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देते हैं, शहर को मिला 137 करोड़ का नया हाइटेक ब्रिज

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में पूर्व रेलकर्मी का एक करोड़ का मकान कुर्क…बेटे के साथ था वांछित,गैंगस्टर एक्ट मामले में हुई बड़ी कारवाई

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यूपी में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब! 1100 करोड़ लगाकर यह कंपनी गोरखपुर में बनाएगी विशाल प्लांट, खुलेंगे रोजगार के रास्ते

वीडियोकॉन गोरखपुर प्लांट
गोरखपुर

बच्चों के खाने में कीड़ा, स्कूल बना अखाड़ा: गोरखपुर में महिला प्रिंसिपल और रसोइया के बीच जमकर हुई हाथापाई

gorakhpur mid day meal worm controversy principal cook fight video viral
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.