IT Raid: इनकम टैक्स के सर्च ऑपरेशन में अब नेपाल तक के लिंक मिले…गोरखपुर मंडल में पांच दिनों से जारी है रेड

बता दें कि गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महराजगंज जिलों में एक साथ रेड डाला गया। देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज में जांच पूरी कर आयकर की टीमें महत्वपूर्ण सबूतों के साथ गोरखपुर आ गई। जांच के दौरान कारोबारियों से पूछताछ में नेपाल से जुड़े खाद्य तेल के कारोबार और रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर लेनदेन की जानकारी सामने आई है। रेड के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ है कि आटोमोबाइल, रियल एस्टेट, शराब और साल्वेंट कारोबारियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रियल एस्टेट में कई गड़बड़ियां की हैं। शनिवार को सर्च ऑपरेशन पूरी होने की संभावना है।