UP: छत पर खेलती तीन साल की बच्ची के सिर में लगी गोली, सर्जरी के बाद आया सच

UP News Crime: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर इलाके में मंगलवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। मकान की छत पर खेल रही तीन वर्षीय लक्ष्मी के सिर में अचानक गोली लग गई। गनीमत रही कि गोली टिनशेड को भेदते हुए आई, जिससे उसकी जान बच गई। प्रारंभिक तौर पर परिवार ने इसे मामूली चोट समझकर निजी अस्पताल में इलाज कराया, जहां डॉक्टरों ने सिर पर टांके लगा दिए। हालांकि देर रात जब बच्ची को तेज सिर दर्द होने लगा, परिवार उसे लोहिया अस्पताल ले गया, जहां जांच में पता चला कि सिर में गोली फंस गई है। इसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सर्जरी कर गोली निकाली। इस घटना के बाद गाजीपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।