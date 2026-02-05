चाइनीज मांझे से हुई मौतों को माना जाएगा हत्या: CM योगी का बड़ा ऐलान

UP News: उत्तर प्रदेश में अब चाइनीज मांझे का इस्तेमाल और बिक्री करना जान पर भारी पड़ सकता है। प्रदेश में पतंगबाजी के इस जानलेवा शौक के कारण लगातार हो रही मौतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौत को अब 'हत्या' की श्रेणी में रखा जाएगा और दोषियों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज होगा। दरअसल यूपी में एक साल में ही चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटना के 8 मामले सामने आए हैं। इस वजह से योगी सरकार ने चाइनीज मांझे के खिलाफ ये एक्शन लिया है।