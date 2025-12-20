20 दिसंबर 2025,

लखनऊ

यूपी में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का कहर: 50 जिलों में रेड अलर्ट, 12.52 करोड़ मोबाइल पर भेजी गई चेतावनी

UP weather: उत्तर प्रदेश भीषण सर्दी और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने 50 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट और 40 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। हालात की गंभीरता को देखते हुए 12.52 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं को अलर्ट संदेश भेजे गए हैं।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 20, 2025

यूपी में कड़ाके की सर्दी का कहर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

यूपी में कड़ाके की सर्दी का कहर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

UP Severe Cold and Dense Fog : उत्तर प्रदेश इस समय प्रचंड सर्दी और भीषण कोहरे की चपेट में है। बीते कई दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठिठुरन भरी ठंड, शीतलहर और घना कोहरा जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग और राज्य सरकार दोनों अलर्ट मोड पर हैं। शनिवार से सोमवार तक प्रदेश के 50 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि करीब 40 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 12.52 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं के फोन पर मौसम चेतावनी संदेश भेजे हैं।

पूरा प्रदेश कोहरे की गिरफ्त में

शुक्रवार को लगभग पूरा उत्तर प्रदेश घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। सुबह के समय कई जिलों में दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए, जबकि कई ट्रेनों को रद्द या विलंब से चलाना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

50 जिलों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार के लिए प्रदेश के 50 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। कोहरे की तीव्रता इतनी अधिक हो सकती है कि कई जगहों पर 20 से 50 मीटर तक ही दिखाई दे।

रेड अलर्ट वाले जिलों में प्रमुख रूप से कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर व देहात, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत सहित आसपास के इलाके शामिल हैं।

40 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी

कोहरे के साथ-साथ प्रदेश के पूर्वी यूपी, तराई क्षेत्र और मध्य यूपी के कई हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में दिन के तापमान में सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे दिन में भी ठंड का अहसास बना रहेगा और धूप निकलने की संभावना कम रहेगी। प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है।

दृश्यता शून्य तक पहुंची

घने कोहरे का असर इस कदर रहा कि आगरा, बरेली, कुशीनगर और गोरखपुर में सुबह के समय दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। बहराइच में दृश्यता मात्र 20 मीटर और अलीगढ़ व फर्रुखाबाद में 30 मीटर दर्ज की गई। इससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रही।

तापमान में भारी गिरावट

शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बहराइच में दिन का तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं, बुलंदशहर में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बस्ती, बरेली, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में दिन के समय शीत दिवस की स्थिति बनी रही।

पश्चिमी विक्षोभ से मिल सकती है राहत

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार से उत्तर प्रदेश में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इसके प्रभाव से दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही कोहरे के घनत्व में भी कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि, रात के तापमान में खास बढ़ोतरी नहीं होगी और ठंड का असर बना रहेगा।

12.52 करोड़ मोबाइल पर भेजी गई चेतावनी

भीषण ठंड और घने कोहरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर के निर्देश पर ‘सचेत’ एप के माध्यम से प्रदेश के 12.52 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं को मौसम चेतावनी संदेश भेजा गया है। इन संदेशों में लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की गई है।

जनजीवन पर व्यापक असर

सर्दी और कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। सुबह के समय बाजार देर से खुल रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है और दिहाड़ी मजदूरों को काम मिलने में कठिनाई हो रही है। अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियों-जैसे सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधी समस्याओं के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है।

प्रशासन सतर्क

प्रशासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरों में ठंड से बचाव की व्यवस्था बढ़ाने, अलाव जलाने और जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़क और रेल यातायात को सुरक्षित बनाए रखने के लिए भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

आगे भी सतर्क रहने की जरूरत

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से पूरी तरह राहत न मिलने की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने, मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश इस समय सर्दी और कोहरे के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। आने वाले दिनों में मौसम में थोड़ा सुधार भले ही हो, लेकिन फिलहाल ठिठुरन और धुंध से राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है।

