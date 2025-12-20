यूपी में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का कहर: 50 जिलों में रेड अलर्ट, 12.52 करोड़ मोबाइल पर भेजी गई चेतावनी

कोहरे के साथ-साथ प्रदेश के पूर्वी यूपी, तराई क्षेत्र और मध्य यूपी के कई हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में दिन के तापमान में सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे दिन में भी ठंड का अहसास बना रहेगा और धूप निकलने की संभावना कम रहेगी। प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है।