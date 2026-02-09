पुराने बजट का हिसाब दे BJP… बजट सत्र से पहले योगी सरकार पर अखिलेश का हमला, उठाए गंभीर सवाल

Akhilesh Attacks Yogi government Before UP Budget Session 2026: उत्तर प्रदेश में बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को नए बजट की घोषणाओं से पहले पुराने बजट का हिसाब देना चाहिए। अखिलेश का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भाजपा पर झूठ बोलने और आत्मप्रचार पर ज्यादा खर्च करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जनता का हक बनता है कि वह पिछले बजट की सच्चाई जाने। यह हमला ऐसे समय आया है जब राज्य में विकास कार्यों और बजट उपयोग पर बहस तेज हो गई है। अखिलेश ने योगी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गए हैं।