20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

CM Janta Darshan: विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों की खैर नहीं, सीएम ने पाई, पाई वसूल करने का दिया निर्देश

मुख्यमंत्री दो दिनों के प्रवास पर गोरखपुर मौजूद है, शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड के बाद भी सैकड़ों लोग जनता दरबार में पहुंचकर मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं को बताया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 20, 2025

Up news, gorakhpur, cm yogi

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी का जनता दरबार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं, शनिवार को कड़ाके की ठंड में भी गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस बार कई लोग विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करने का मामला लेकर पहुंचे थे। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

एजेंटों की पहचान कर उन्हें जेल भेजें, पीड़ितों के पैसे वसूल किए जाएं

सीएम ने लोगों को भी सतर्क रहने को कहा, और ऐसी ठगी करने वाले एजेंटों की पहचान कर उन्हें जेल भेजने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जो लोग इस झांसे में आ चुके हैं और एजेंटों के पास उनका पैसा फंसा है, उन पीड़ितों का पूरा पैसा वापस कराया जाए। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जिससे कि मजबूर लोगों के साथ किसी भी प्रकार का छलावा न हो।

कड़ाके की ठंड में सैकड़ों लोग पहुंचे जनता दरबार

सीएम शुक्रवार की शाम गोरखपुर पहुंचकर कई परियोजनाओं का लोकार्पण किए। सुबह कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में सीएम ने एक-एक कर सभी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर समस्या का प्रभावी निराकरण कराया जाएगा।

विवादित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर जनता को दें न्याय

जनता दर्शन में आयी एक महिला ने परिवार के एक सदस्य को विदेश भेजने के नाम पर एजेंट द्वारा ठगी करने की बात बताई। सीएम ने डीआईजी को शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा कि एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित को उनका पूरा पैसा वापस दिलाया जाए। कई विवादित मामलों पर भी सीएम ने अधिकारियों को सख्त कारवाई करने का निर्देश दिया। जनता दर्शन में आए पुलिस से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मेडिकल इलाज में आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने इस्टीमेट तैयार कर अधिकारियों को देने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार हर मरीज को इलाज कराने के लिए धन दे रही है। अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहे कि मरीजों के इस्टीमेट जल्द पास कर धन उनके खातों में पहुंचाएं।

ये भी पढ़ें

जानिए कौन हैं यूपी पुलिस का नाम रोशन करने वाली कांस्टेबल रिया, अमेरिका में जीते पांच पदक
सहारनपुर
UP Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 10:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / CM Janta Darshan: विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों की खैर नहीं, सीएम ने पाई, पाई वसूल करने का दिया निर्देश

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में सीएम योगी बोले…हम माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देते हैं, शहर को मिला 137 करोड़ का नया हाइटेक ब्रिज

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में पूर्व रेलकर्मी का एक करोड़ का मकान कुर्क…बेटे के साथ था वांछित,गैंगस्टर एक्ट मामले में हुई बड़ी कारवाई

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यूपी में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब! 1100 करोड़ लगाकर यह कंपनी गोरखपुर में बनाएगी विशाल प्लांट, खुलेंगे रोजगार के रास्ते

वीडियोकॉन गोरखपुर प्लांट
गोरखपुर

बच्चों के खाने में कीड़ा, स्कूल बना अखाड़ा: गोरखपुर में महिला प्रिंसिपल और रसोइया के बीच जमकर हुई हाथापाई

gorakhpur mid day meal worm controversy principal cook fight video viral
गोरखपुर

साहब बचाओ…पत्नी धमकाती है, कहती है …मारकर नीले ड्रम में भर दूंगी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.