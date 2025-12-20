CM Janta Darshan: विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों की खैर नहीं, सीएम ने पाई, पाई वसूल करने का दिया निर्देश

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी का जनता दरबार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं, शनिवार को कड़ाके की ठंड में भी गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस बार कई लोग विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करने का मामला लेकर पहुंचे थे। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
सीएम ने लोगों को भी सतर्क रहने को कहा, और ऐसी ठगी करने वाले एजेंटों की पहचान कर उन्हें जेल भेजने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जो लोग इस झांसे में आ चुके हैं और एजेंटों के पास उनका पैसा फंसा है, उन पीड़ितों का पूरा पैसा वापस कराया जाए। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जिससे कि मजबूर लोगों के साथ किसी भी प्रकार का छलावा न हो।
सीएम शुक्रवार की शाम गोरखपुर पहुंचकर कई परियोजनाओं का लोकार्पण किए। सुबह कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में सीएम ने एक-एक कर सभी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर समस्या का प्रभावी निराकरण कराया जाएगा।
जनता दर्शन में आयी एक महिला ने परिवार के एक सदस्य को विदेश भेजने के नाम पर एजेंट द्वारा ठगी करने की बात बताई। सीएम ने डीआईजी को शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा कि एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित को उनका पूरा पैसा वापस दिलाया जाए। कई विवादित मामलों पर भी सीएम ने अधिकारियों को सख्त कारवाई करने का निर्देश दिया। जनता दर्शन में आए पुलिस से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मेडिकल इलाज में आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने इस्टीमेट तैयार कर अधिकारियों को देने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार हर मरीज को इलाज कराने के लिए धन दे रही है। अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहे कि मरीजों के इस्टीमेट जल्द पास कर धन उनके खातों में पहुंचाएं।
