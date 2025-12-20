CM Janta Darshan: विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों की खैर नहीं, सीएम ने पाई, पाई वसूल करने का दिया निर्देश

जनता दर्शन में आयी एक महिला ने परिवार के एक सदस्य को विदेश भेजने के नाम पर एजेंट द्वारा ठगी करने की बात बताई। सीएम ने डीआईजी को शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा कि एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित को उनका पूरा पैसा वापस दिलाया जाए। कई विवादित मामलों पर भी सीएम ने अधिकारियों को सख्त कारवाई करने का निर्देश दिया। जनता दर्शन में आए पुलिस से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मेडिकल इलाज में आर्थिक सहायता की मांग लेकर पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने इस्टीमेट तैयार कर अधिकारियों को देने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार हर मरीज को इलाज कराने के लिए धन दे रही है। अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहे कि मरीजों के इस्टीमेट जल्द पास कर धन उनके खातों में पहुंचाएं।