जानिए कौन हैं यूपी पुलिस का नाम रोशन करने वाली कांस्टेबल रिया, अमेरिका में जीते पांच पदक

रिया वर्मा को सम्मानित करते एसएसपी सहारनपुर
UP Police : रिजर्व पुलिस लाइन्स सहारनपुर में तैनात महिला कांस्टेबल रिया वर्मा ने विश्व स्तर पर सहारनपुर ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस का नाम रोशन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्मिंघम अलबामा में आयोजित विश्व प्रसिद्ध World Police and Fire Games में प्रतिभाग करते हुए रिया ने बेहद उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में महिला कांस्टेबल रिया वर्मा ने दो स्वर्ण पदक दो रजत पदक और एक कांस्य पदक जीतकर यूपी पुलिस का नाम रोशन कर दिया।
रिया वर्मा के इस प्रदर्शन पर सहारनपुर एसएसपी ने रिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। एसएसपी ने कहा कि यह रिया के समर्पण और कठोर परिश्रम के साथ-साथ उनके अनुशासन का ही फल है कि वह इतनी बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी हैं। एसएसपी ने कहा कि यह केवल सहारनपुर या यूपी पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। एसएसपी ने कहा कि अन्य पुलिसकर्मियों और खिलाड़ियों को भी रिया से सीखना चाहिए और अपने जीवन में कड़ी मेहनत और अनुशासन को लाना चाहिए।
