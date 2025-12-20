जानिए कौन हैं यूपी पुलिस का नाम रोशन करने वाली कांस्टेबल रिया, अमेरिका में जीते पांच पदक

रिया वर्मा के इस प्रदर्शन पर सहारनपुर एसएसपी ने रिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। एसएसपी ने कहा कि यह रिया के समर्पण और कठोर परिश्रम के साथ-साथ उनके अनुशासन का ही फल है कि वह इतनी बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी हैं। एसएसपी ने कहा कि यह केवल सहारनपुर या यूपी पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। एसएसपी ने कहा कि अन्य पुलिसकर्मियों और खिलाड़ियों को भी रिया से सीखना चाहिए और अपने जीवन में कड़ी मेहनत और अनुशासन को लाना चाहिए।