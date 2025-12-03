Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

शराब शौकीनों को झटका : 15 दिसंबर से 12% महंगी होगी मदिरा, आबकारी नीति में बड़ा संशोधन

Amendment In Excise Policy:मदिरा के शौकीनों को सरकार बड़ा झटका देने जा रही है। सरकार ने राज्य में आगामी 15 दिसंबर से शराब के दाम में 12 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है। नए दाम के अनुसार बोतल में 40 से सौ रुपये तक की बढ़ोत्तरी होने वाली है।

देहरादून

Naveen Bhatt

Dec 03, 2025

Liquor prices in Uttarakhand will increase by 12 percent from December 15

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Amendment In Excise Policy:शराब शौकीनों को सरकार जल्द ही जोर का झटका देने जा रही है। उत्तराखंड में स्वदेशी ओर विदेश से आयातित शराब के दाम में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। उत्तराखंड में सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में बड़ा संशोधन करते हुए उत्पाद शुल्क में 12 प्रतिशत वैट लागू करने का निर्णय लिया है। यानी की 15 दिसंबर से उत्तराखंड में शराब के दाम बढ़ जाएंगे। उसके बाद राज्य में शराब की कीमतों में 40 से लेकर सौ रुपये तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इधर, आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल के मुताबिक, जीओ मिलने के बाद संशोधित दरों को लागू करने के लिए टाइम-लाइन तय कर दी गई है। आबकारी आयुक्त के मुताबिक इसके लिए विभाग को अनुरोध भी मिला था कि उन्हें एक हफ्ते का समय दिया जाए, जिसके तहत नई दरों को लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। भीषण ठंड के बीच अब दिसंबर में शराब शौकीनों की जेब भी ठंडी होगी। सरकार के इस फैसले से मदिरा प्रेमियों को जोर का झटका लगा है। वित्तीय वर्ष के बीच में पहली बार शराब के दाम बढ़ने से मदिरा प्रेमी हैरान भी हैं।

इसलिए महंगी होगी शराब

उत्तराखंड में आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की नीति निर्माण के दौरान उत्पाद शुल्क से वैट हटा दिया था। विभाग ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पाद शुल्क में वैट नहीं लगने का हवाला दिया था। उत्तराखंड की आबकारी नीति को अन्य राज्यों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाने और शराब तस्करी रोकने के लिए ये कदम उठाया गया था। इस पर राज्य के वित्त विभाग ने इस फैसले पर ऐतराज जताया था। वित्त विभाग की आपत्ति के कारण ही एक्साइज ड्यूटी पर फिर से वैट लगाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में कंट्री मेड अंग्रेजी शराब के पव्वे पर 10 रुपये और बोतल में 40 रुपये की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इसके अलावा विदेश से आने वाली अंग्रेजी शराब की बोतलों के रेट सौ रुपये तक बढ़ जाएंगे।

ये भी पढ़ें- भिलंगना झील से मंडरा रहा महाविनाश का खतरा ! अध्ययन में मिला डरावना सच, जानें क्यों चिंतित हैं वैज्ञानिक

Updated on:

03 Dec 2025 09:16 am

Published on:

03 Dec 2025 09:14 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / शराब शौकीनों को झटका : 15 दिसंबर से 12% महंगी होगी मदिरा, आबकारी नीति में बड़ा संशोधन

