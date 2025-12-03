शराब शौकीनों को झटका : 15 दिसंबर से 12% महंगी होगी मदिरा, आबकारी नीति में बड़ा संशोधन

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो
Amendment In Excise Policy:शराब शौकीनों को सरकार जल्द ही जोर का झटका देने जा रही है। उत्तराखंड में स्वदेशी ओर विदेश से आयातित शराब के दाम में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। उत्तराखंड में सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में बड़ा संशोधन करते हुए उत्पाद शुल्क में 12 प्रतिशत वैट लागू करने का निर्णय लिया है। यानी की 15 दिसंबर से उत्तराखंड में शराब के दाम बढ़ जाएंगे। उसके बाद राज्य में शराब की कीमतों में 40 से लेकर सौ रुपये तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इधर, आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल के मुताबिक, जीओ मिलने के बाद संशोधित दरों को लागू करने के लिए टाइम-लाइन तय कर दी गई है। आबकारी आयुक्त के मुताबिक इसके लिए विभाग को अनुरोध भी मिला था कि उन्हें एक हफ्ते का समय दिया जाए, जिसके तहत नई दरों को लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। भीषण ठंड के बीच अब दिसंबर में शराब शौकीनों की जेब भी ठंडी होगी। सरकार के इस फैसले से मदिरा प्रेमियों को जोर का झटका लगा है। वित्तीय वर्ष के बीच में पहली बार शराब के दाम बढ़ने से मदिरा प्रेमी हैरान भी हैं।
उत्तराखंड में आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की नीति निर्माण के दौरान उत्पाद शुल्क से वैट हटा दिया था। विभाग ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पाद शुल्क में वैट नहीं लगने का हवाला दिया था। उत्तराखंड की आबकारी नीति को अन्य राज्यों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाने और शराब तस्करी रोकने के लिए ये कदम उठाया गया था। इस पर राज्य के वित्त विभाग ने इस फैसले पर ऐतराज जताया था। वित्त विभाग की आपत्ति के कारण ही एक्साइज ड्यूटी पर फिर से वैट लगाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में कंट्री मेड अंग्रेजी शराब के पव्वे पर 10 रुपये और बोतल में 40 रुपये की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इसके अलावा विदेश से आने वाली अंग्रेजी शराब की बोतलों के रेट सौ रुपये तक बढ़ जाएंगे।
