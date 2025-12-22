महिला को खंभे से बांधकर लात-घूसों और डंडों से पीटा : लोग बनाते रहे वीडियो, पुलिस ने छुड़ाया, मुकदमा दर्ज

Brutality:महिला को खंभे से बांधकर उसे बेरहमी से पीटने का मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। शर्मशार कर देने वाली ये घटना हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में घटी है। महिला के बेटे ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस को बताया कि उनकी मां शनिवार सुबह करीब पौने छह बजे घर से टहलने निकली थीं। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से वह रास्ता भटककर एक घर पर चली गईं थी। इसी बात को लेकर राहुल, इंदर, आशु, नागेश, राकेश और एक महिला ने उन्हें घेर लिया। उसके बाद आरोपियों ने उनकी मां को एक खंभे से बांध उनकी लात-घूसों और डंडों से पिटाई लगा दी। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच गंभीर घायल महिला का अस्पताल ले जाकर इलाज कराया। रविवार को इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे हरिद्वार में हड़कंप मच गया था। रानीपुर के कोतवाल शांति गंगवार के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है।