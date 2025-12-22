22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

महिला को खंभे से बांधकर लात-घूसों और डंडों से पीटा : लोग बनाते रहे वीडियो, पुलिस ने छुड़ाया, मुकदमा दर्ज

Brutality:हैवानियत के हदें पार कर एक महिला को खंभे से बांध लात-घूसों और डंडों से पीटा गया। उनकी मदद के बजाय तमाशीन जनता वीडियो बनाती रही। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला को छुड़ाते अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस घटना से धर्मनगरी शर्मशार हुई है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 22, 2025

A video is going viral from Haridwar showing a woman tied to a pole and being beaten with kicks and punches

हरिद्वार में महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया

Brutality:महिला को खंभे से बांधकर उसे बेरहमी से पीटने का मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। शर्मशार कर देने वाली ये घटना हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में घटी है। महिला के बेटे ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस को बताया कि उनकी मां शनिवार सुबह करीब पौने छह बजे घर से टहलने निकली थीं। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से वह रास्ता भटककर एक घर पर चली गईं थी। इसी बात को लेकर राहुल, इंदर, आशु, नागेश, राकेश और एक महिला ने उन्हें घेर लिया। उसके बाद आरोपियों ने उनकी मां को एक खंभे से बांध उनकी लात-घूसों और डंडों से पिटाई लगा दी। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच गंभीर घायल महिला का अस्पताल ले जाकर इलाज कराया। रविवार को इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे हरिद्वार में हड़कंप मच गया था। रानीपुर के कोतवाल शांति गंगवार के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है।

मर गई इंसानियत, बनाते रहे वीडियो

हरिद्वार में महिला को खंभे से बांधकर उनकी पिटाई का वीडियो वायरल होने से खलबली मची हुई है। लेबर कॉलोनी की घटना सिर्फ एक महिला पर हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज की संवेदनहीनता पर प्रहार है। मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। विडंबना यह थी कि मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे, आवाजें रिकॉर्ड होती रहीं, किसी ने भी महिला को छुड़ाने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है। पीड़िता के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों और एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें- खुशखबरी : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे जनवरी से खुलेगा, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन, तैयारियां तेज

महिला अस्पताल में भर्ती

खंभे से बंधी लहूलुहान महिला को पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। उसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिना कुछ पूछे, महिला की स्थिति समझे बगैर उन्हें चोर समझकर सजा दिए जाने की घटना से पूरी इंसानियत शर्मशार है। गनीमत रही कि सूचना मिलने पर रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ से छुड़ाया। बाद में उसे उपचार के लिए जिला महिला अस्पताल ले जाया गया। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, जब एक महिला दर्द में थी, तब किसी को भी उनके अधिकारों की याद नहीं आई। मानवता के सारे दावे दम तोड़ गए।अब सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि ऐसी अमानवीय हरकत करने वालों को सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं, बल्कि कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि कोई और महिला भीड़ के बीच यूं अकेली न पड़ जाए।इधर, पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त में जुट गई है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

22 Dec 2025 11:42 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / महिला को खंभे से बांधकर लात-घूसों और डंडों से पीटा : लोग बनाते रहे वीडियो, पुलिस ने छुड़ाया, मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

खुशखबरी : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे जनवरी से खुलेगा, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन, तैयारियां तेज

The Delhi-Dehradun Expressway will be inaugurated in January
देहरादून

क्रिकेटरों की चलती कार में लगी आग, कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू

A fire broke out in a cricketer's car in Dehradun, causing panic.
देहरादून

अगले दो दिन बारिश : राज्य में 27  दिसंबर से फिर करवट लेगा मौसम, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, ठंड करेगी बेहाल

The IMD has issued a forecast of heavy rain and snowfall in Uttarakhand today and tomorrow, leading to severe cold weather
देहरादून

IAS-IPS कॉलोनी में बवाल : बिल्डर ने सोसाइटी अध्यक्ष को पीटा, कार तोड़ी, पीएचक्यू पहुंचा मामला

A case has been registered against the builder in connection with the assault incident at the IAS-IPS ATS colony in Dehradun
देहरादून

प्रेमी जोड़े चलती कार में भिड़े : सड़क पर पथराव, मची अफरा-तफरी,  पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

In Haldwani, Uttarakhand, a couple created a scene in the middle of the road. The girlfriend also threw stones at her boyfriend's car
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.