गोरखपुर में महिला द्वारा आत्मदाह की कोशिश, राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप…पुलिस भी कटघरे में खड़ी

महिला की आत्मदाह की कोशिश को देखकर वहां मौजूद लोगों ने भागकर महिला को पकड़ लिया और आत्मदाह करने से रोक लिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद SDM सिद्धार्थ पाठक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग की एक टीम गठित कर मौके पर भेजी है, ताकि जमीन विवाद से जुड़े तथ्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इस घटना के बाद राजस्व अधिकारी एक बार फिर कटघरे में खड़े हो गए हैं।