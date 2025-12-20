गोरखपुर में महिला द्वारा आत्मदाह की कोशिश, राजस्व निरीक्षक पर गंभीर आरोप…पुलिस भी कटघरे में खड़ी

फोटो सोर्स: पत्रिका, महिला द्वारा आत्मदाह का प्रयास
शनिवार को गोरखपुर के कैंपियरगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने तहसील परिसर में खुद पर पेट्रोल उड़ेलते हुए आत्मदाह की कोशिश की। शोरगुल सुन आसपास मौजूद लोग भाग कर महिला के हाथ से बोतल छीन कर बड़ी घटना होने से बचाया। महिला ने जमीन विवाद में कार्रवाई न होने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि उसकी जमीन पर कब्जा करा दिया गया है। एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के रामनगर केवटलिया गांव की रहने वाली गुजराती देवी ने तहसील सभागार में शिकायती पत्र सौंपने के बाद बाहर आकर बरामदे में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि राजस्व निरीक्षक उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करा रहे हैं। पुलिस पर भी आरोप लगाई है कि उससे भी कोई मदद नहीं मिल रही है।
महिला की आत्मदाह की कोशिश को देखकर वहां मौजूद लोगों ने भागकर महिला को पकड़ लिया और आत्मदाह करने से रोक लिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद SDM सिद्धार्थ पाठक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग की एक टीम गठित कर मौके पर भेजी है, ताकि जमीन विवाद से जुड़े तथ्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इस घटना के बाद राजस्व अधिकारी एक बार फिर कटघरे में खड़े हो गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग