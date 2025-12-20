यूपी का दिलफेंक दरोगा…विवेचना करते, करते पीड़िता को भेजने लगा ‘हाय-हेलो’, IG ने कर दिया यह हाल

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, दरोगा सस्पेंड
उरई जिले में एक दरोगा अपनी कारगुज़ारियों से चर्चा का केंद्र बन गया है। छेड़छाड़ मामले की विवेचना कर रहे दारोगा को पीड़ित महिला के व्हाट्सऐप पर सुबह-शाम हाय…हैलो के मैसेज करने लगे। जब बात सर से ऊपर निकलने लगी तो पीड़िता ने बड़े अधिकारियों से गुहार लगाया, अधिकारियों ने कारवाई करते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया है।शुक्रवार को झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरि ने यह कारवाई की।
जिले के दो दिवसीय दौरे पर आए आईजी आकाश कुलहरि शुक्रवार सुबह उरई कोतवाली पहुंचे, वे जन सुनवाई कर रहे थे इसी दौरान छेड़छाड़ की घटना की शिकार एट थाना क्षेत्र की एक महिला आई। उसने विवेचक दरोगा नरेंद्र सिंह पर बेवजह हैलो हाय के मैसेज कर परेशान करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने IG को बताया कि देवर ने उससे छेड़खानी की थी। उसने देवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं, पति पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया था। महिला ने आईजी को बताया कि विवेचना कर रहे एट थाने में तैनात दरोगा नरेंद्र सिंह उसे फोन करने पर जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि व्हाट्सएप पर सुबह-शाम हाय…हैलो के मैसेज करते रहते हैं। इस पर एक्शन लेते हुए आईजी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया।
