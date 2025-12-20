20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

यूपी का दिलफेंक दरोगा…विवेचना करते, करते पीड़िता को भेजने लगा ‘हाय-हेलो’, IG ने कर दिया यह हाल

उरई जिले में हैरान करने वाला मामला आया है, यहां वर्दीधारी ही नारी सुरक्षा की बात भूल गया और एक पीड़िता पर ही डोरे डालना शुरू कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

झांसी

image

anoop shukla

Dec 20, 2025

Up news, jhansi news

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, दरोगा सस्पेंड

उरई जिले में एक दरोगा अपनी कारगुज़ारियों से चर्चा का केंद्र बन गया है। छेड़छाड़ मामले की विवेचना कर रहे दारोगा को पीड़ित महिला के व्हाट्सऐप पर सुबह-शाम हाय…हैलो के मैसेज करने लगे। जब बात सर से ऊपर निकलने लगी तो पीड़िता ने बड़े अधिकारियों से गुहार लगाया, अधिकारियों ने कारवाई करते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया है।शुक्रवार को झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरि ने यह कारवाई की।

छेड़छाड़ की शिकायत पर दरोगा सस्पेंड

जिले के दो दिवसीय दौरे पर आए आईजी आकाश कुलहरि शुक्रवार सुबह उरई कोतवाली पहुंचे, वे जन सुनवाई कर रहे थे इसी दौरान छेड़छाड़ की घटना की शिकार एट थाना क्षेत्र की एक महिला आई। उसने विवेचक दरोगा नरेंद्र सिंह पर बेवजह हैलो हाय के मैसेज कर परेशान करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने IG को बताया कि देवर ने उससे छेड़खानी की थी। उसने देवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं, पति पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया था। महिला ने आईजी को बताया कि विवेचना कर रहे एट थाने में तैनात दरोगा नरेंद्र सिंह उसे फोन करने पर जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि व्हाट्सएप पर सुबह-शाम हाय…हैलो के मैसेज करते रहते हैं। इस पर एक्शन लेते हुए आईजी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया।

ये भी पढ़ें

‘अपनी बेटी से संबंध बनवा…’ प्रेमी की बात सुन कातिल बनी मां, गला दबाकर कर दी हत्या
कानपुर
सनसनी फैलाने वाला मामला | पत्रिका फाइल फोटो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 03:03 pm

Published on:

20 Dec 2025 03:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / यूपी का दिलफेंक दरोगा…विवेचना करते, करते पीड़िता को भेजने लगा ‘हाय-हेलो’, IG ने कर दिया यह हाल

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तोतली जुबान से चार साल के मासूम ने पिता की बताई करतूत, गवाही से मचा हड़कंप

झांसी

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोलें- बाबर के नाम का मस्जिद जो भी बनाएगा इसका विरोध ही नहीं अंत हो जाएगा

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- 'X' डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य)
झांसी

झांसी में पत्नी की केयर टेकर से रेप: 4 साल तक बनाए संबंध, मारपीट कर भागा डाक कर्मी

झांसी

सात फेरे लिए, सात महीने जिए… फिर सब खत्म; पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई राधिका

झांसी

Jhansi: पुरानी वोटर सूची में हरिवंश राय बच्चन पुत्र अमिताभ का नाम दिखने पर लोगों में हैरानी, वायरल हुई सूची

अमिताभ बच्चन फोटो सोर्स insta अकाउंट
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.