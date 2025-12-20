‘अपनी बेटी से संबंध बनवा…’ प्रेमी की बात सुन कातिल बनी मां, गला दबाकर कर दी हत्या

Kanpur Crime News: यूपी के कानपुर जिले के चौबेपुर क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को जंगल में दफना दिया। लगभग 50 दिन बाद जब जंगल से कंकाल मिला, तब यह पुरे मामला का खुलासा हुआ। यह पूरा मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के रौतापुर गांव का है। गांव में रहने वाले गोरेलाल का उसी गांव की एक विधवा महिला से पिछले करीब चार साल से प्रेम संबंध था।