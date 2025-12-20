20 दिसंबर 2025,

शनिवार

कानपुर

‘अपनी बेटी से संबंध बनवा…’ प्रेमी की बात सुन कातिल बनी मां, गला दबाकर कर दी हत्या

Crime News: यूपी के कानपुर में सनसनीखेज हत्याकांड में एक मां ने अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी पर बुरी नजर रखने वाले प्रेमी की हत्या कर दी।

कानपुर

Anuj Singh

Dec 20, 2025

सनसनी फैलाने वाला मामला | पत्रिका फाइल फोटो।

Kanpur Crime News: यूपी के कानपुर जिले के चौबेपुर क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को जंगल में दफना दिया। लगभग 50 दिन बाद जब जंगल से कंकाल मिला, तब यह पुरे मामला का खुलासा हुआ। यह पूरा मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के रौतापुर गांव का है। गांव में रहने वाले गोरेलाल का उसी गांव की एक विधवा महिला से पिछले करीब चार साल से प्रेम संबंध था।

पति के मौत के बाद घर में आना-जाना बढ़ा

महिला की चार बेटियां और एक बेटा है। उसके पति की पहले ही मौत हो गई थी। पति के मौत के बाद गोरेलाल का महिला के घर काफी आना-जाना बढ़ गया था। वह कई बार गोरेलाल रात में भी महिला के घर रुकता था। धीरे-धीरे महिला के बच्चों को भी यह लगने लगा था कि गोरेलाल उनके परिवार के लिए सहारा बनेगा।

नाबालिग बेटी पर हुई नियत खराब

गोरेलाल की नीयत महिला की 13 साल की नाबालिग बेटी पर खराब हो गई। गोरेलाल ने महिला पर दबाव बनाने लगा कि वह बेटी से उसके संबंध बनवाए, जब महिला ने इसका विरोध किया, तो गोरेलाल ने महिला को धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी, तो वह उसके बेटे को जान से मार देगा। इस धमकी से महिला काफी डर गई और बहुत परेशान रहने लगी।

गला दबाकर कर दी हत्या

महिला ने गोरेलाल को कई बार को समझाने की कोशिश की, पर गोरेलाल अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया। आखिरकार महिला ने अपने बेटे को बचाने  के लिए गोरेलाल को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पुलिस के अनुसार, महिला ने अपने भतीजे की मदद से गोरेलाल की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे जंगल में दफना दिया।

50 दिन बाद जंगल में मिला कंकाल

करीब 50 दिन बाद जंगल में कंकाल मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू की, तो पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी महिला और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव को ठिकाने लगाने के लिए मदद करने वाले अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पकड़ लिया जाएगा।

Published on:

20 Dec 2025 01:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ‘अपनी बेटी से संबंध बनवा…’ प्रेमी की बात सुन कातिल बनी मां, गला दबाकर कर दी हत्या

