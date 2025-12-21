पंद्रह दिनों में सीएम योगी की सुरक्षा में दुबारा चूक, सुरक्षा घेरे में अचानक आई गाय…पहले भी वार्निंग फ्लीट के आगे घुस गई थी बस

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक
गोरखपुर में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक थमने का नाम नहीं ले रहा है, हाल ही में गोरखनाथ इलाके में बने नए ओवरब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, उसी समय एक गाय अचानक सुरक्षा घेरे के अंदर आ गई।
मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत गाय को बाहर निकाल लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था में चूक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घटना के समय कार्यक्रम स्थल के आसपास मौजूद पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति रही। समय रहते सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को जल्दी संभाल लिया गया और कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के पूरा कर लिया गया।
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाय कैसे अंदर पहुंच गई। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। नगर प्रशासन ने शुरुआती तौर पर लापरवाही मानते हुए सुपरवाइजर अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर मामले की आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुरक्षा घेरा होते हुए भी पशु कैसे अंदर आ गया।
अधिकारियों का कहना है कि VVIP मूवमेंट से पहले पूरे रास्ते और कार्यक्रम स्थल की जांच तय नियमों के अनुसार की जाती है। इसके बावजूद ऐसी घटना होना एक बड़ी चूक मानी जा रही है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने साफ कहा है कि VVIP सुरक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की जाएगी।
बता दें कि अभी जल्द ही चार दिसंबर को जब मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉलेज से एयरपोर्ट जा रहे थे, तब असुरन इलाके में वार्निंग फ्लीट के आगे अचानक एक बस पहुंच गई थी। उस मामले में भी सुरक्षा में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी। केवल 15 दिनों के भीतर दूसरी बार ऐसी घटना सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल प्रशानिक अधिकारी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।
