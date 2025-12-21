पंद्रह दिनों में सीएम योगी की सुरक्षा में दुबारा चूक, सुरक्षा घेरे में अचानक आई गाय…पहले भी वार्निंग फ्लीट के आगे घुस गई थी बस

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाय कैसे अंदर पहुंच गई। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। नगर प्रशासन ने शुरुआती तौर पर लापरवाही मानते हुए सुपरवाइजर अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर मामले की आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुरक्षा घेरा होते हुए भी पशु कैसे अंदर आ गया।