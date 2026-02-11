11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

कंधे पर स्टार, दारोगा की वर्दी…पुलिस के हिरासत में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

गोरखपुर जिले के सिकरीगंज में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को सिकरीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 11, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, हिरासत में फर्जी इंस्पेक्टर

गोरखपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, यहां सिकरीगंज पुलिस ने एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति दरोगा बनकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र और एक अल्टो कार सहित कई सामान बरामद किए हैं।

सिकरीगंज क्षेत्र से धराया फर्जी दारोगा

SO सिकरीगंज आशीष कुमार तिवारी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में ठगने का काम कर रहा है इस पर कारवाई करते हुए उपनिरीक्षक वैजनाथ बिंद, उपनिरीक्षक दीपक कुमार, कांस्टेबल राजू यादव और कांस्टेबल संदीप कुमार की टीम ने सिकरीगंज क्षेत्र से अभियुक्त दिग्विजय नाथ को गिरफ्तार किया। दिग्विजय नाथ पुत्र स्व. रामलाल, ग्राम लखुआपाकड़, थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर का निवासी है।

शिकायकर्ता की तहरीर पर शुरू हुई थी जांच

पुलिस ने बताया कि अभियुक्त खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस का निरीक्षक बताकर लोगों पर भौकाल जमाता था और नौकरी लगवाने के बहाने उनसे पैसे ऐंठता था। शिकायतकर्ता धीरज शर्मा निवासी बढ़यापार, भदारखास की तहरीर पर जांच शुरू की गई, जिसके दौरान अभियुक्त की पहचान हुई।

पुलिस की पूछताछ में ठगी की बात स्वीकारा

पुलिस ने सिकरीगंज-बेलघाट मार्ग पर डड़िहथ मोड़ के पास अभियुक्त को उसकी अल्टो कार के साथ रोका गया। वह पुलिस निरीक्षक की वर्दी पहने हुए था, लेकिन पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को अधिकारी बताकर ठगी करने की बात स्वीकार की।

अभियुक्तों के पास से इन चीजों की हुई बाराबादगी

अभियुक्त के कब्जे से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी, फर्जी पुलिस पहचान पत्र, नेम प्लेट, बैज, नीली व खाकी बैरट कैप, स्टार, बेल्ट, पेनड्राइव, मोबाइल फोन और एक अल्टो कार बरामद की गई है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिकरीगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

UP Budget 2026: बाबा का ‘बुलडोजर बजट’! योगी सरकार 2.O के आखिरी बड़े बजट में 5 बड़े ऐलान
लखनऊ
up budget 2026 five big announcements in last big budget of yogi government 2 point o live updates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 02:55 pm

Published on:

11 Feb 2026 02:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / कंधे पर स्टार, दारोगा की वर्दी…पुलिस के हिरासत में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में 15 साल के भतीजे के साथ भागी 35 साल की चाची, शादी करने के पहले ही पुलिस ने दबोचा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर के 2 सौ दरोगाओं को SSP ने पढ़ाया पुलिसिंग का पाठ, अनुचित आचरण पर होगी कठोर कारवाई

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पशु तस्करों के लोनी गैंग का पर्दाफाश, वांटेड सरगना संजय गिरफ्तार…पुलिस पर हमला कर था फरार, रिश्तेदारों को शामिल कर बनाया गैंग

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

AI से अश्लील वीडियो बना कर करते थे ब्लेकमेल, अधेड़ ने लगाई फांसी…सुसाइड लेटर से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बड़हलगंज कोतवाली पहुंचे SSP, किये गहन निरीक्षण…क्राइम कंट्रोल पर लगातार एक्टिव रहने का दिये निर्देश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.