कंधे पर स्टार, दारोगा की वर्दी…पुलिस के हिरासत में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

SO सिकरीगंज आशीष कुमार तिवारी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में ठगने का काम कर रहा है इस पर कारवाई करते हुए उपनिरीक्षक वैजनाथ बिंद, उपनिरीक्षक दीपक कुमार, कांस्टेबल राजू यादव और कांस्टेबल संदीप कुमार की टीम ने सिकरीगंज क्षेत्र से अभियुक्त दिग्विजय नाथ को गिरफ्तार किया। दिग्विजय नाथ पुत्र स्व. रामलाल, ग्राम लखुआपाकड़, थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर का निवासी है।