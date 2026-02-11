UP Budget 2026: बाबा का ‘बुलडोजर बजट’! योगी सरकार 2.O के आखिरी बड़े बजट में 5 बड़े ऐलान

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बजट सत्र के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्‍यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। गेहूं और आलू उत्‍पादन में यूपी नंबर वन है. उत्तर प्रदेश में निवेश तेजी से बढ़ रहा है. 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से यूपी में ऊपर आए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में 'डाटा सेंटर' बनाएंगे।