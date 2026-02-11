11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

लखनऊ

UP Budget 2026: बाबा का ‘बुलडोजर बजट’! योगी सरकार 2.O के आखिरी बड़े बजट में 5 बड़े ऐलान

UP Budget 2026: योगी सरकार 2.O का आखिरी बड़ा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से पेश किया। इस बजट के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की गईं।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Feb 11, 2026

up budget 2026 five big announcements in last big budget of yogi government 2 point o live updates

योगी सरकार 2.O के आखिरी बड़े बजट में 5 बड़े ऐलान

UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदेश की राजनीति की धड़कनें बुधवार, 11 फरवरी पर आकर ठहर गई। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का बेहद अहम बजट पेश किया। इस बार का बजट आकार 9 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा रहा।

योगी सरकार के बजट में 5 बड़ी घोषणाएं की गईं

बेटियों की शादी के लिए सहायता: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या संबंधित योजनाओं के तहत सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 1लाख रुपये करना महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को जोड़ने का एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

भारी निवेश: 43 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर केंद्रित हो सकती हैं, जो 'विकास' के एजेंडे को मजबूती देंगी।

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बजट सत्र के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्‍यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। गेहूं और आलू उत्‍पादन में यूपी नंबर वन है. उत्तर प्रदेश में निवेश तेजी से बढ़ रहा है. 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से यूपी में ऊपर आए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में 'डाटा सेंटर' बनाएंगे

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि AI हब के लिए 225 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। इस बार बजट में पिछले साल की तुलना में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि 2815 मेगा वॉट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होंगी। इसके अलावा प्लाई ओवर के लिए 1500 करोड़ का आवंटन हुआ है। इसके अलावा 34 हजार करोड़ रुपयों का आवंटन सड़क परियोजनाओं के लिए किया गया है।

UP Budget 2026: बजट से पहले केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत दिग्गजों ने क्या कहा?
लखनऊ
up budget 2026 live big statement by keshav prasad maurya what swatantra dev singh and other say

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Budget 2026: बाबा का ‘बुलडोजर बजट’! योगी सरकार 2.O के आखिरी बड़े बजट में 5 बड़े ऐलान

