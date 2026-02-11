UP Budget 2026: बजट से पहले केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत दिग्गजों ने क्या कहा?

वहीं BJP नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, ''आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमारी पार्टी ने हमेशा आज के दिन को समर्पण दिवस के रूप में मनाया है और उसी समर्पण के भाव के साथ हमारी सरकारें काम कर रही हैं। बजट महिलाओं, गरीबों, किसानों, युवाओं को समर्पित होगा। उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 वर्षों में जो विकास की यात्रा बढ़ाई है उसे प्रदर्शित करने वाला बजट होगा और जो जनता की अपेक्षाएं हैं वह निश्चित रूप से इस बजट में पूरी होंगी।"