UP Budget 2026: बजट से पहले केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत दिग्गजों ने क्या कहा?

UP Budget 2026: बजट से पहले केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। जानिए, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत अन्य दिग्गजों ने क्या कहा?

लखनऊ

Harshul Mehra

Feb 11, 2026

up budget 2026 live big statement by keshav prasad maurya what swatantra dev singh and other say

UP Budget 2026: बजट से पहले केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-ANI

UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश बजट 2026 वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। इससे पहले यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत अन्य नेताओं ने बड़ी बात कही।

UP Budget 2026 in Hindi: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य क्या बोले?

उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ''जनता की उम्मीदों पर गरीबों के उत्थान, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, अन्नदाताओं को सामर्थ्यवान और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आज का यह बजट ऐतिहासिक होगा, महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की महत्वकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा… विपक्ष सत्ता वियोग में विचलित है… 2027 तो बहुत निकट है लेकिन 2047 तक भी न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और न देश में कांग्रेस आएगी…"

Uttar Pradesh Budget 2026 in Hindi: मंत्री स्वतंत्र देव सिंह क्या बोले?

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, '' आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है, भाजपा समर्पण दिवस के रूप में यह दिन मनाती है… पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय की सोच के तहत गरीबों की सेवा करती है। आने वाला बजट ऐतिहासिक होगा, गरीब के लिए, गांव के लिए होगा। आदिवासी, गरीब, पढ़े-लिखे लोगों, सभी के लिए होगा।"

UP News in Hindi: BJP नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी क्या बोले?

वहीं BJP नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, ''आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमारी पार्टी ने हमेशा आज के दिन को समर्पण दिवस के रूप में मनाया है और उसी समर्पण के भाव के साथ हमारी सरकारें काम कर रही हैं। बजट महिलाओं, गरीबों, किसानों, युवाओं को समर्पित होगा। उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 वर्षों में जो विकास की यात्रा बढ़ाई है उसे प्रदर्शित करने वाला बजट होगा और जो जनता की अपेक्षाएं हैं वह निश्चित रूप से इस बजट में पूरी होंगी।"

UP Budget 2026

11 Feb 2026 10:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Budget 2026: बजट से पहले केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत दिग्गजों ने क्या कहा?

