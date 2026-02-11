UP Budget 2026 LIVE Updates: यूपी बजट 2026: व्यापारियों की सरकार से 9 बड़ी मांगें, पेंशन से उद्योग राहत तक सब पर नजर

Uttar Pradesh LIVE Budget 2026 Updates: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में तैयार किया गया आगामी बजट जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बजट को लेकर प्रदेश के उद्यमी, व्यापारी और उद्योग जगत बड़ी आशाओं के साथ नजरें टिकाए हुए हैं। व्यापारिक संगठनों का मानना है कि यदि इस बार बजट में उनके प्रमुख मुद्दों को शामिल किया जाता है, तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल सकती है और “ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी” के लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति संभव होगी। व्यापारी समाज का कहना है कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज न होकर जमीनी समस्याओं का समाधान देने वाला होना चाहिए।

