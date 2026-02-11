UP Budget 2026 LIVE: यूपी बजट 2026-27: सदन में आज पेश बजट, CM योगी का X पोस्ट-विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनकल्याण पर बड़ा फोकस

बजट पेश होने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर प्रदेश की प्रगति को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “नया भारत” और “नया उत्तर प्रदेश” विकास और समृद्धि के एक दशक का साक्षी बन रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लगातार दसवीं बार विधानमंडल में सर्व समावेशी विकास का बजट प्रस्तुत करने जा रही है, जो 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।