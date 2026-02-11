UP Budget 2026: बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली राशि दोगुनी, कन्यादान के लिए अब 1 लाख देगी सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दसवें बजट में बेटियों के विवाह को लेकर बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और बेटियों की शादी में आने वाली वित्तीय बाधाएं कम होंगी।