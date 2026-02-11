11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

लखनऊ

UP Budget 2026: बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली राशि दोगुनी, कन्यादान के लिए अब 1 लाख देगी सरकार

योगी सरकार ने 11 फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। ये बजट योगी सरकार का 10वां बजट है।

लखनऊ

image

Aman Pandey

Feb 11, 2026

up budget 2026, budget 2026, uttar pradesh budget 2026, uttar pradesh budget 2026 live updates, up budget 2026 live, budget live updates, up budget live updates, budget live updates 2026, up news, uttar pradesh news, lucknow news, lucknow, cm yogi, cm yogi adityanath, akhilesh yadav, suresh khanna, what special in up budget, big announcements of up budget, uttar pradesh budget,यूपी बजट 2026, बजट 2026, उत्तर प्रदेश बजट 2026, उत्तर प्रदेश बजट 2026 लाइव अपडेट, यूपी बजट 2026 लाइव, बजट लाइव अपडेट, यूपी बजट लाइव अपडेट, बजट लाइव अपडेट 2026, यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश न्यूज, लखनऊ न्यूज, लखनऊ, सीएम योगी, सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, सुरेश खन्ना, यूपी बजट में क्या खास, यूपी बजट की बड़ी घोषणाएं, उत्तर प्रदेश बजट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दसवें बजट में बेटियों के विवाह को लेकर बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और बेटियों की शादी में आने वाली वित्तीय बाधाएं कम होंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता मानती है। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है ताकि किसी भी परिवार को आर्थिक तंगी के कारण बेटी की शादी में परेशानी न झेलनी पड़े। बजट में इस योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि का भी प्रावधान किया गया है।


उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है। इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी को सम्मानजनक तरीके से संपन्न कराना है।

Updated on:

11 Feb 2026 12:25 pm

Published on:

11 Feb 2026 12:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Budget 2026: बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली राशि दोगुनी, कन्यादान के लिए अब 1 लाख देगी सरकार

