UP Budget 2026: यूपी बजट में लड़कियों के लिए स्कूटी तो लड़कों को मिला खास तोहफा! योगी सरकार का बड़ा एलान

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि 2815 मेगा वॉट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होंगी। इसके अलावा प्लाई ओवर के लिए 1500 करोड़ का आवंटन हुआ है। इसके अलावा 34 हजार करोड़ रुपयों का आवंटन सड़क परियोजनाओं के लिए किया गया है।