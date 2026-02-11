यूपी बजट में शायरी का तड़का, वित्त मंत्री की शायरी सुन मुस्कुराए योगी आदित्यनाथ

UP Budget 2026: 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कुल 9.12 लाख करोड़ रुपये (कुछ रिपोर्टों में 9.13 लाख करोड़ तक) का यह बजट सदन के पटल पर रखा, जो पिछले बजट से करीब 12-13 प्रतिशत अधिक है। यह प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। आंकड़ों के साथ-साथ सदन में शेरो-शायरी का भी जमकर जलवा रहा। सुरेश खन्ना ने पुराणों के श्लोक से लेकर बशीर बद्र की गजल तक का सहारा लिया, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मुस्कुराते नजर आए और मेज थपथपाई। आइए जानते हैं इस बजट पेशी के खास पहलू।