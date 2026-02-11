UP Budget 2026: आम आदमी, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए बजट में क्या? 10 बातें जानना बेहद जरूरी

सरकार का फोकस रोजगार सृजन और युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष के दौरान 40 लाख युवाओं को टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है और यह घटकर लगभग 2.24 फीसदी रह गई है। उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है।