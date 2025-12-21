21 दिसंबर 2025,

सहारनपुर

मुख्तार अंसारी गैंग का लीडर! एक लाख का इनामी सिराज ढेर

Encounter : UP के D-68 गैंग के लीडर सिराज पर हत्या लूट और रासुका जैसे गंभीर आरोपों के कई मुकदमें चल रहे थे।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 21, 2025

Encounter

घटनास्थल पर पड़ी सिराज की बाइक

Encounter : सुल्तानपुर से हत्या के मामले में फरार चल रहे एक लाख के इनामी सिराज को STF ने सहारनपुर में ढेर कर दिया। इसे ढेर करने वाली टीम के अनुसार सिराज अहमद पुत्र मंसूर अहमद निवासी लोलेपुर किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से पंजाब-हरियाणा के बार्डर से सहारनपुर में पहुंचा है। यहां गंगोह में रुका हुआ है। इसी सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर ली। खुद को घिरता हुआ देख सिराज ने पुलिस टीम पर फायर कर दिए। इसी दौरान जवाबी कार्रवी में गोली लगने से यह ढेर हो गया। गोली लगने के बाद जमीन पर गिरे सिराज को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया।

दो पिस्टल और कारतूसों का जखीरा बरामद

इसके कब्जे से एक बाइक, एक 30 बोर की पिस्टल, एक 32 बोर की पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, चार मोबाइल फ़ोन,
2 वाई फाई डोंगल, एक छोटा बैग एक आधार कार्ड और अन्य कागजात मिले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। एसटीएफ के अनुसार सिराज पर करीब 30 मुकदमे थे। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास और रासुका जैसे गंभीर मुकदमें यूपी के अलग-अलग जिलों में इस पर चल रहे थे। हिस्ट्रीशीटर सिराज इन दिनों मुख्तार अंसारी गैंग का लीडर था। इसके गैंग का नाम D68 था। इसे सिराज अहमद उर्फ जलीस-D कहा जाता था। इसकी आधा दर्जन गाड़ियां और करोड़ों रुपये कीमत की सात संपत्ति पहले ही पुलिस पुलिस कुर्क कर चुकी थी।

डेढ़ वर्ष पहले भून दिया था वकील

करीब डेढ़ वर्ष पहले आठ अगस्त 2023 की शाम को दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात का मुख्य आरोपी सिराज अहमद ही था। इस वारदात के बाद से पुलिस सिराज की तलाश कर रही थी। सुल्तानपुर पुलिस ने इस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। पुलिस के साथ-साथ एसटीएफ भी इसकी तलाश में जुटी हुई थी। अब सहारनपुर में हुई मुठभेड़ में यह ढेर हुआ है।

21 Dec 2025 10:00 am

21 Dec 2025 09:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / मुख्तार अंसारी गैंग का लीडर! एक लाख का इनामी सिराज ढेर

