मुख्तार अंसारी गैंग का लीडर! एक लाख का इनामी सिराज ढेर

इसके कब्जे से एक बाइक, एक 30 बोर की पिस्टल, एक 32 बोर की पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, चार मोबाइल फ़ोन,

2 वाई फाई डोंगल, एक छोटा बैग एक आधार कार्ड और अन्य कागजात मिले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। एसटीएफ के अनुसार सिराज पर करीब 30 मुकदमे थे। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास और रासुका जैसे गंभीर मुकदमें यूपी के अलग-अलग जिलों में इस पर चल रहे थे। हिस्ट्रीशीटर सिराज इन दिनों मुख्तार अंसारी गैंग का लीडर था। इसके गैंग का नाम D68 था। इसे सिराज अहमद उर्फ जलीस-D कहा जाता था। इसकी आधा दर्जन गाड़ियां और करोड़ों रुपये कीमत की सात संपत्ति पहले ही पुलिस पुलिस कुर्क कर चुकी थी।