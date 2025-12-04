मां-मौसी के रील बनाने की सनक…मासूम कर रहा है जिंदगी के लिए संघर्ष

खोराबार थानाक्षेत्र के दिव्यनगर निवासी अनिकेत पांडेय ने बताया कि मंगलवार की रात उनकी पत्नी साक्षी अपने 5 साल के बेटे आद्वीक, 3 साल बेटी अदिति, अपनी बहनें स्मिता मिश्रा व जया मिश्रा के साथ ओरियन मॉल में फिल्म देखने गए थे। रात 10:55 बजे का टिकट बुक कराया था। मगर परिवार के लोग करीब 9:15 बजे मॉल पहुंच गए। सभी लोग तीसरी मंजिल पर स्थित ओपन फूड कोर्ट में बैठे हुए थे। इसी दौरान आद्वीक चौथी मंजिल पर जाने वाले एक्सीलेटर के पास पहुंच गया।घरवालों ने ध्यान नहीं दिया। वह खेलते-खेलते नीचे गिर गया। इसके बाद तो पूरे मॉल में हड़कंप मच गया, मां और दोनों मौसियों भी चिल्लाते हुए भागीं। सभी के सहयोग से बच्चे को जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे सिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। जहां इलाज चल रहा है।