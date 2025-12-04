मां-मौसी के रील बनाने की सनक…मासूम कर रहा है जिंदगी के लिए संघर्ष

फोटो सोर्स: पत्रिका, गंभीर रूप से घायल मासूम
गोरखपुर में मां-मौसी और दो बच्चों ओरियन मॉल में घूमने आए थे इसी बीच 5 साल का मासूम ओरियन मॉल की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया, इससे उसका हाथ-पैर टूट गया। बच्चे का निजी सिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
खोराबार थानाक्षेत्र के दिव्यनगर निवासी अनिकेत पांडेय ने बताया कि मंगलवार की रात उनकी पत्नी साक्षी अपने 5 साल के बेटे आद्वीक, 3 साल बेटी अदिति, अपनी बहनें स्मिता मिश्रा व जया मिश्रा के साथ ओरियन मॉल में फिल्म देखने गए थे। रात 10:55 बजे का टिकट बुक कराया था। मगर परिवार के लोग करीब 9:15 बजे मॉल पहुंच गए। सभी लोग तीसरी मंजिल पर स्थित ओपन फूड कोर्ट में बैठे हुए थे। इसी दौरान आद्वीक चौथी मंजिल पर जाने वाले एक्सीलेटर के पास पहुंच गया।घरवालों ने ध्यान नहीं दिया। वह खेलते-खेलते नीचे गिर गया। इसके बाद तो पूरे मॉल में हड़कंप मच गया, मां और दोनों मौसियों भी चिल्लाते हुए भागीं। सभी के सहयोग से बच्चे को जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे सिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। जहां इलाज चल रहा है।
पुलिस जब जांच शुरू की और प्रत्यक्षदर्शियों का बयान लिया तो लोगों ने बताता कि मॉल की तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद बच्चे की मां और मौसी वहां रील बनाने लगी। उन्होंने आद्वीक और अदिति को खेलने के लिए छोड़ दिया। तभी दोनों बच्चे खेलते-खेलते तीसरे मंजिल पर लगे एक्सीलेटर के पास पहुंच गए। बताया जाता है नीचे देखने के दौरान आद्वीक का नियंत्रण खो गया और वह नीचे गिर गया। बच्चे के नीचे गिरते ही मॉल में मौजूद लोग दौड़कर बच्चे के पास पहुंचे। उसे गोद में उठाया। बच्चे की मां भी दौड़कर पहुंची। घटना के बाद से ही आद्वीक की मां साक्षी का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार उस समय को कोस रही हैं।
