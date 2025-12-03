SIR News: सरकार के ‘SIR’ ने जोड़ा टूट चुका रिश्ता, चालीस साल पहले गया बेटा लौटा घर…घर में खुशी की लहर

जानकारी के मुताबिक सिसवा गोपाल के सिसही गांव के तैयब अली ने 1980 में, केवल 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। घर में परिवार में रोज की किचकिच से परेशान होकर बिना किसी को बताए गांव छोड़ दिया। वक्त इतना लंबा हो गया था कि परिवार के लोग भी अब उसके आने की संभावना खत्म कर दिए थे। तय्यब ने बताया कि पहले वह पंजाब गए, फिर राजस्थान और गुजरात। इसके बाद वह यूपी के शामली में आ गए यही उनकी मुलाकात मैरून नाम की महिला से हुई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दो बच्चे हुए। धीरे-धीरे परिवार बढ़ा और वही परिवार ही उनका सहारा बन गया। बाद में शामली जिले के कांधला शहर में घर किराए पर लेकर रहना शुरू कर दिया।