Gorakhpur To Prayagaraj: गोरखपुर से प्रयागराज के लिए नियमित वनडे ट्रेन चलाने की तैयारी, एक दिन में ही काम निपटा कर आ सकते हैं गोरखपुर

रेलवे द्वारा इस नई सेवा के शुरू होने से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। विशेष ट्रेन चलने से यात्रा भी सुगम होगी। इसी को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और प्रयागराज के बीच वन डे ट्रेन चलाने की योजना की तैयारी कर रही है। गोरखपुर से प्रयागराज के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों की संख्या और आने वाले खर्च की समीक्षा भी शुरू हो गई है। बता दें को प्रयागराज में हाइकोर्ट, यूपी बोर्ड सहित अन्य विभागों के प्रमुख कार्यालय हैं। ऐसे में लोग सुबह गोरखपुर से निकलेंगे और अपने काम कर रात में इसी ट्रेन से वापस लौट सकते हैं। फिलहाल वर्तमान में ऐसी कोई ट्रेन नहीं है,जो सुबह जाकर शाम को वापस लौटती हो। अभी सिर्फ चौरीचौरा एक्सप्रेस है जो प्रयागराज के रास्ते कानपुर अनवरगंज तक जाती है। इस कारण यात्रियों को अत्यधिक दिक्कत होती है जो ट्रेन के चलने से दूर होगी।