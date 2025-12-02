Patrika LogoSwitch to English

Gorakhpur To Prayagaraj: गोरखपुर से प्रयागराज के लिए नियमित वनडे ट्रेन चलाने की तैयारी, एक दिन में ही काम निपटा कर आ सकते हैं गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे, यात्रियों की सुविधा देखते हुए एक वन डे ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है जो गोरखपुर से प्रयागराज के बीच चलेगी। इससे प्रयागराज जाकर यात्री अपना काम निपटा कर वापस गोरखपुर आ सकता है।

गोरखपुर

Dec 02, 2025

पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से प्रयागराज के लिए वन डे ट्रेन चलाने की तैयारी में है, परिचालन विभाग ने टाइम-टेबल पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रेन गोरखपुर से सुबह पांच बजे चलकर सुबह 11.30 बजे तक (झूसी) प्रयागराज पहुंचेगी। इसके बाद शाम पांच बजे तक वापसी करते हुए रात 11 बजे तक गोरखपुर आ जाएगी। इसपर तेजी से चर्चा हो रही है, जल्द ही शेड्यूल बनाकर बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।यात्री अब एक ही दिन में प्रयागराज जाकर लौट सकेंगे।

एक ही दिन में प्रयागराज जाकर वापस लौट सकेंगे गोरखपुर

रेलवे द्वारा इस नई सेवा के शुरू होने से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। विशेष ट्रेन चलने से यात्रा भी सुगम होगी। इसी को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और प्रयागराज के बीच वन डे ट्रेन चलाने की योजना की तैयारी कर रही है। गोरखपुर से प्रयागराज के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों की संख्या और आने वाले खर्च की समीक्षा भी शुरू हो गई है। बता दें को प्रयागराज में हाइकोर्ट, यूपी बोर्ड सहित अन्य विभागों के प्रमुख कार्यालय हैं। ऐसे में लोग सुबह गोरखपुर से निकलेंगे और अपने काम कर रात में इसी ट्रेन से वापस लौट सकते हैं। फिलहाल वर्तमान में ऐसी कोई ट्रेन नहीं है,जो सुबह जाकर शाम को वापस लौटती हो। अभी सिर्फ चौरीचौरा एक्सप्रेस है जो प्रयागराज के रास्ते कानपुर अनवरगंज तक जाती है। इस कारण यात्रियों को अत्यधिक दिक्कत होती है जो ट्रेन के चलने से दूर होगी।

गोरखपुर

