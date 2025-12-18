बच्चों के खाने में कीड़ा, स्कूल बना अखाड़ा: गोरखपुर में महिला प्रिंसिपल और रसोइया के बीच जमकर हुई हाथापाई

Gorakhpur mid day meal News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खजनी क्षेत्र में स्थित उसवा बाबू के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से सामने आई घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील में कीड़ा मिलने की शिकायत के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। बच्चों के भोजन की गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल ने स्कूल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया।