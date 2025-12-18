सावधान… भुना चना ताकत नहीं अब कैंसर पैदा करेगा, गोरखपुर में 750 बोरी जहरीला भुना चना बरामद

जिस भुने चने को आप खून बढ़ाने के लिए खा रहे हैं वो अब खतरनाक बनाया जा चुका है, जांच में पता चला है कि इसके खाने से लीवर और किडनी फेल हो सकती है, इतना ही नहीं यह शरीर में कैंसर भी पैदा कर सकता है। बात हो रही है शहर में खाद्य विभाग द्वारा बरामद किए गए सिंथेटिक युक्त 750 बोरी भुने चने की। इन चने की बोरियों को सीज किया जा चुका है और बिक्री पर भी रोक लगा दिया गया है।