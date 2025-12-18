सावधान… भुना चना ताकत नहीं अब कैंसर पैदा करेगा, गोरखपुर में 750 बोरी जहरीला भुना चना बरामद

फोटो सोर्स: पत्रिका, मिलावटी भूने चने बरामद
जिस भुने चने को आप खून बढ़ाने के लिए खा रहे हैं वो अब खतरनाक बनाया जा चुका है, जांच में पता चला है कि इसके खाने से लीवर और किडनी फेल हो सकती है, इतना ही नहीं यह शरीर में कैंसर भी पैदा कर सकता है। बात हो रही है शहर में खाद्य विभाग द्वारा बरामद किए गए सिंथेटिक युक्त 750 बोरी भुने चने की। इन चने की बोरियों को सीज किया जा चुका है और बिक्री पर भी रोक लगा दिया गया है।
मिलावटी चने आने की सूचना पर राजघाट क्षेत्र में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स के गोदाम से 750 बोरी भुना चना सीज किया है।जांच में पता चला कि चने को पीला करने के लिए कपड़े रंगने वाली 'सिंथेटिक एलो डाई' का इस्तेमाल किया गया था, जो कैंसर और किडनी फेल करने के साथ ही कई कैंसर भी पैदा कर सकती है।
खाद्य विभाग की जांच में सामने आया कि यह चना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाया गया था, गोरखपुर से इस जहरीले चने को देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और सिद्धार्थ नगर जैसे कई जिलों में सप्लाई किया जाना था। विभाग ने मौके से 750 बोरी चना जब्त कर इसकी बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है। प्रशासन अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने और दोषियों के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी में है।
खाद्य सहायक आयुक्त सुधीर सिंह ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है।पकड़े गए चने के दो नमूने लेकर जांच में मिलावट की पुष्टि होने के बाद अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जहां-जहां भी इस चने की सप्लाई का नेटवर्क फैला है, वहां छापेमारी कर सख्त एक्शन लिया जाएगा, किसी भी कीमत पर जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग