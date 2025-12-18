18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सावधान… भुना चना ताकत नहीं अब कैंसर पैदा करेगा, गोरखपुर में 750 बोरी जहरीला भुना चना बरामद

गोरखपुर में खाद्य विभाग ने सिंथेटिक युक्त 750 बोरी भुना चना बरामद किया है, जो खाने योग्य नहीं है। जांच में पता चला है कि इसे खाने से लिवर और किडनी डैमेज होती है, यहीं तक नहीं बल्कि यह भुना चना आसानी से कैंसर भी पैदा करेगा।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 18, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, मिलावटी भूने चने बरामद

जिस भुने चने को आप खून बढ़ाने के लिए खा रहे हैं वो अब खतरनाक बनाया जा चुका है, जांच में पता चला है कि इसके खाने से लीवर और किडनी फेल हो सकती है, इतना ही नहीं यह शरीर में कैंसर भी पैदा कर सकता है। बात हो रही है शहर में खाद्य विभाग द्वारा बरामद किए गए सिंथेटिक युक्त 750 बोरी भुने चने की। इन चने की बोरियों को सीज किया जा चुका है और बिक्री पर भी रोक लगा दिया गया है।

कपड़े रंगने के डाई से रंगे गए चने, 750 बोरी सीज

मिलावटी चने आने की सूचना पर राजघाट क्षेत्र में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स के गोदाम से 750 बोरी भुना चना सीज किया है।जांच में पता चला कि चने को पीला करने के लिए कपड़े रंगने वाली 'सिंथेटिक एलो डाई' का इस्तेमाल किया गया था, जो कैंसर और किडनी फेल करने के साथ ही कई कैंसर भी पैदा कर सकती है।

प्रशासन ने बिक्री पर लगाया रोक, खंगाला जा रहा है नेटवर्क

खाद्य विभाग की जांच में सामने आया कि यह चना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाया गया था, गोरखपुर से इस जहरीले चने को देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और सिद्धार्थ नगर जैसे कई जिलों में सप्लाई किया जाना था। विभाग ने मौके से 750 बोरी चना जब्त कर इसकी बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है। प्रशासन अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने और दोषियों के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी में है।

किसी भी कीमत पर जान से खिलवाड़ बर्दास्त नहीं

खाद्य सहायक आयुक्त सुधीर सिंह ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है।पकड़े गए चने के दो नमूने लेकर जांच में मिलावट की पुष्टि होने के बाद अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जहां-जहां भी इस चने की सप्लाई का नेटवर्क फैला है, वहां छापेमारी कर सख्त एक्शन लिया जाएगा, किसी भी कीमत पर जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है।

ये भी पढ़ें

पुजारी ने मंदिर में किशोरी के गाल पर दांत काटा, पीड़िता की गवाही से दोषी को तीन साल कारावास
देहरादून
A court in Dehradun has convicted a priest who bit a 14-year-old girl on the cheek inside a temple and sentenced him to three years in prison

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 10:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सावधान… भुना चना ताकत नहीं अब कैंसर पैदा करेगा, गोरखपुर में 750 बोरी जहरीला भुना चना बरामद

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मिलावटी चने कैसे बनाए जा रहे हैं? जानिए पूरा खेल ऐसे करें असली-नकली की पहचान

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
गोरखपुर

RSS News: गोरखपुर में बोले सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले… मुस्लिम भी प्रकृति को आत्मसात करें, पर्यावरण की रक्षा ही असली धर्म

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सावधान…ऑनलाइन भी मिल रहा है सल्फास, लेडी टीचर ने मंगा कर खाया…इलाज के दौरान हुई मौत, जानिए पूरा मामला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

Vishal Nishad: दिहाड़ी मजदूर का बेटा खेलेगा IPL , पंजाब किंग्स ने 30 लाख में खरीदा…गांव में खुशी की लहर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

भाजपा का यह सहयोगी दल 13 जनवरी को मनाएगा महासंकल्प रैली, विधानसभा चुनाव से पहले दिखाएगा अपनी ताकत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.