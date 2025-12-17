17 दिसंबर 2025,

गोरखपुर

सावधान…ऑनलाइन भी मिल रहा है सल्फास, लेडी टीचर ने मंगा कर खाया…इलाज के दौरान हुई मौत, जानिए पूरा मामला

गोरखपुर में एक महिला टीचर ने सुसाइड कर लिया। पिता का कहना है कि उसे एक युवक उसे परेशान करता था। उसके साथ छेड़छाड़ करता था। इसी से दुखी होकर मेरी बेटी ने सल्फास खा ली।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 17, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, लेडी टीचर ने खाया जहर

गोरखपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग इंटर के छात्र की छेड़खानी से त्रस्त लेडी टीचर ने जहर खाकर जान दे दिया। यह जहर भी उसने ऑनलाइन मंगा कर खाया, डिलीवरी के वक्त घर वालों को अंदेशा भी नहीं था कि जो समान आया है उसमें जहर है।

इलाज के दौरान हुई लेडी टीचर की मौत

तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान सोमवार की देर रात उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवती इंटर के छात्र की छेड़खानी से बहुत परेशान थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इंटर के नाबालिग छात्र की छेड़खानी से त्रस्त टीचर ने खाया जहर

जानकारी के मुताबिक बांसगांव थाना क्षेत्र की रहने वाले युवती प्राइवेट स्कूल में टीचर है। आरोप है कि रास्ते में आते-जाते पतरैठा गांव का रहने वाला इंटर का एक नाबालिग छात्र अक्सर उसे परेशान करता था। कई बार मना करने के बावजूद छात्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसी बात से तंग आकर टीचर ने 13 दिसंबर को ऑनलाइन सल्फास मंगाया और खा लिया। रात में तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। हालत में सुधार होता ना देख शाहपुर क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

मृतका के परिजनों का आरोप…आरोपी के परिजन दिए धमकी

मृतका के परिजनों का आरोप है कि पतरैठा गांव के प्रधान रामकवल यादव आरोपी छात्र के घरवालों के साथ रविवार को मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। यहां उन्होंने हम लोगों को मुकदमा दर्ज न कराने की बात कहते हुए धमकी दी थी। बेटी को इसकी जानकारी हुई तो वह सदमे में आ गई। इसके बाद ही उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार को युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

बोले SSP गोरखपुर

पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए SSP राजकरण नैय्यर ने कहा कि तहरीर के आधार पर आरोपी छात्र और परिजनों सहित ग्राम प्रधान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। युवती की मौत के बाद एक और धारा बढ़ाई गई है, मामले के संदर्भ में जांच कराई जा रही है। अगर आरोप सिद्ध हुआ तो धारा बढ़ा कर आगे की विधिक कारवाई की जाएगी।

