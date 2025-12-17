सावधान…ऑनलाइन भी मिल रहा है सल्फास, लेडी टीचर ने मंगा कर खाया…इलाज के दौरान हुई मौत, जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक बांसगांव थाना क्षेत्र की रहने वाले युवती प्राइवेट स्कूल में टीचर है। आरोप है कि रास्ते में आते-जाते पतरैठा गांव का रहने वाला इंटर का एक नाबालिग छात्र अक्सर उसे परेशान करता था। कई बार मना करने के बावजूद छात्र पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसी बात से तंग आकर टीचर ने 13 दिसंबर को ऑनलाइन सल्फास मंगाया और खा लिया। रात में तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। हालत में सुधार होता ना देख शाहपुर क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।