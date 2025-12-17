यूपी के इस जिले में शुरू हुआ ऑपरेशन टॉर्च अभियान, जानिए किसको खोज रही पुलिस?

शासन और पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद वाराणसी पुलिस ऑपरेशन टॉर्च अभियान चला रही है। पुलिस इस अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ियां में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक कर रही है। पुलिस यह काम डोर टू डोर कर रही है। वेरिफिकेशन कर रहे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जहां 15 लोगों की झुग्गी झोपड़ी है। वहां पर 40 से 45 लोग वास कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग 40 सालों से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। इससे पहले हम दूसरे स्थान पर थे। वर्तमान समय में यहां रह रहे हैं। इनके पास बंगाल का कार्ड दिखाई जा रहा है। यहां का भी आधार कार्ड दिखाई जा रहा है। जिस पते का आधार कार्ड दिखाया जा रहा है। वहां से हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। यह अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा।