Weather Alert: जल्द बदलने वाला है मौसम, कई जिलों में घने कोहरे का एलर्ट, यूपी में बढ़ेगी सर्दी की मार

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। ठंड अब अपने रंग में दिखने लगी है और कोहरे की चादर लगातार मोटी होती जा रही है। आने वाले दिनों में पारा और नीचे जा सकता है, जबकि कई जिलों में कोहरे का अलर्ट पहले ही जारी हो चुका है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि ठंड अभी और बढ़ेगी और कोहरा भी परेशान करेगा।