Weather Alert: जल्द बदलने वाला है मौसम, कई जिलों में घने कोहरे का एलर्ट, यूपी में बढ़ेगी सर्दी की मार

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। ठंड अब अपने रंग में दिखने लगी है और कोहरे की चादर लगातार मोटी होती जा रही है। आने वाले दिनों में पारा और नीचे जा सकता है, जबकि कई जिलों में कोहरे का अलर्ट पहले ही जारी हो चुका है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि ठंड अभी और बढ़ेगी और कोहरा भी परेशान करेगा।
पूर्वी यूपी पर सबसे ज्यादा असर
पश्चिमी यूपी की तुलना में पूर्वी इलाकों में कोहरा ज्यादा घना रहने की संभावना है। खासकर तराई बेल्ट में दृश्यता बेहद कम हो सकती है। जिसमें कुशीनगर, महराजगंज और बहराइच में गुरुवार को बहुत घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा देवरिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और सीतापुर इन जिलों में भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है।
11 से 16 दिसंबर तक मौसम की स्थिति
11 दिसंबर: पश्चिमी और पूर्वी यूपी में दिन साफ, लेकिन सुबह हल्के-फुल्के से मध्यम कोहरे की संभावना।
पूर्वी तराई क्षेत्रों में घना से अत्यंत घना कोहरा छा सकता है।
12 दिसंबर: मौसम शुष्क रहने के आसार, लेकिन सुबह कोहरे के हल्के झोंकों से राहत नहीं मिलेगी।
13 से 15 दिसंबर: दोनों हिस्सों में मौसम सूखा, सुबह हल्का से मध्यम कोहरा जारी रहेगा।
16 दिसंबर: मौसम सामान्य और शुष्क, लेकिन सर्दी का असर कायम रहेगा।
कहाँ कितना गिरा पारा?
प्रदेश में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 7–9 डिग्री तक पहुँच चुका है। जिसमें इटावा सबसे कम 6.4°, बरेली: 6.6°, शाहजहांपुर: 7°, अयोध्या: 7.5°, प्रयागराज: 8.6°, लखनऊ: न्यूनतम 9.4°C, अधिकतम 25.5°कॉल रहा।
हवाएँ बदलेंगी मौसम का मूड
मौसम विभाग के अनुसार 12 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके कारण तीन–चार दिनों तक पूर्वा हवाएँ चलेंगी। आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं। हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं है। दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग