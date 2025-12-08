Cough Syrup: कफ सिरप तस्करी का बड़ा खुलासा, दुबई में छिपा आरोपी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से मचा हड़कंप

मामले की जड़ें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से जुड़ी हैं, जहां बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित श्रेणी के कफ सिरप की अवैध बिक्री का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। शुरुआती जांच में यह सामने आया था कि वाराणसी और आसपास के जिलों में मेडिकल स्टोरों और होलसेल दवा विक्रेताओं के जरिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप की बड़े पैमाने पर बिक्री चल रही थी। जांच आगे बढ़ी तो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस पूरे नेटवर्क का एक अहम चेहरा शुभम जायसवाल था, जो तस्करी से हुई कमाई का इस्तेमाल अपराधी नेटवर्क से जुड़ने और विदेश में ठिकाना बनाने के लिए कर रहा था।