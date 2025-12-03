घर में लगी भीषण आग, एक की मौत, पत्नी-बेटी घायल, चार गाड़ियां जलकर खाक

कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर, गंगानगर की गली नंबर 12 में बुधवार तड़के शॉर्ट सर्किट से दो मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर लपटों से घिर गया। आग की चपेट में आए गृहस्वामी अजय आनंद उर्फ रितिक ने अपनी पत्नी वंदना सात वर्षीय बेटी श्रेया और चार माह के भतीजे अयान को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालकर कमरे में छलांग लगा दी। वे तीनों को बाहर निकालने में सफल हुए, लेकिन खुद धुआं व लपटों में घिर गए। दम घुटने और गंभीर झुलसने से उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।