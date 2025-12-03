3 दिसंबर 2025,

बुधवार

वाराणसी

घर में लगी भीषण आग, एक की मौत, पत्नी-बेटी घायल, चार गाड़ियां जलकर खाक

कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर, गंगानगर की गली नंबर 12 में बुधवार तड़के शॉर्ट सर्किट से दो मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर लपटों से घिर गया।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Dec 03, 2025

Jaisalmer fire massive fire

रिसोर्ट में लगी भीषण आग (फोटो- पत्रिका)

कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर, गंगानगर की गली नंबर 12 में बुधवार तड़के शॉर्ट सर्किट से दो मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर लपटों से घिर गया। आग की चपेट में आए गृहस्वामी अजय आनंद उर्फ रितिक ने अपनी पत्नी वंदना सात वर्षीय बेटी श्रेया और चार माह के भतीजे अयान को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालकर कमरे में छलांग लगा दी। वे तीनों को बाहर निकालने में सफल हुए, लेकिन खुद धुआं व लपटों में घिर गए। दम घुटने और गंभीर झुलसने से उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

चार गाड़ियां भी जलकर पूरी तरह राख

इस घटना में घर में खड़ी चार गाड़ियां भी जलकर पूरी तरह राख हो गईं। आग देखकर परिवार के अन्य सदस्य और पड़ोसी छत के रास्ते बाहर निकलकर अपनी जान बचा पाए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल वंदना, श्रेया और अयान को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग

कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर, गंगानगर की गली नंबर 12 में बुधवार तड़के दो मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। नगर निगम के पूर्व सफाईकर्मी स्व. पन्नालाल के इस मकान में उनकी पत्नी शकुंतला देवी और चारों बेटे विजय, आनंद, अजय आनंद और अनूप अपने परिवारों के साथ रहते हैं।

सुबह करीब 4:30 बजे बिजली मीटर के पास एमसीवी में आग लगी और कुछ ही मिनटों में पूरा मकान धुएं से भर गया। धुआं फैलने से 15 सदस्यीय परिवार अंदर फंस गया। पड़ोसियों ने किचन की खिड़की तोड़कर छत के रास्ते सभी को बाहर निकाला।

लाखों रुपये का हुआ नुकसान

झुलसे अजय आनंद उनकी पत्नी वंदना, बेटी श्रेया और चार माह के अयान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। वंदना और श्रेया की हालत गंभीर है, जबकि अयान सुरक्षित है। गली संकरी होने के कारण दमकल की बड़ी गाड़ियां समय पर अंदर नहीं पहुंच सकीं। मिनी टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग में दो स्कूटी, दो बाइक, बेड, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सहित घर का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। परिवार को लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।



शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 12:02 am

Published on:

03 Dec 2025 11:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / घर में लगी भीषण आग, एक की मौत, पत्नी-बेटी घायल, चार गाड़ियां जलकर खाक

