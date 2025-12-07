सीमा हैदर फिर बनीं चर्चा का विषय, सचिन मीणा के घर जल्द गूंजेगी दूसरे बच्चे की किलकारी

Seema Haider Pregnant Again: ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र से एक बार फिर सुर्खियों में रहने वाली सीमा हैदर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर गर्भवती हैं और जल्द ही वह छठी बार मां बनने जा रही हैं। इस खुशखबरी की पुष्टि उनके पति सचिन मीणा ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए की है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, वहीं पूरे देश की निगाहें एक बार फिर सीमा और सचिन की जिंदगी पर टिक गई हैं।