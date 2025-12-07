सीमा हैदर फिर बनीं चर्चा का विषय, सचिन मीणा के घर जल्द गूंजेगी दूसरे बच्चे की किलकारी

सीमा हैदर फिर बनेंगी मां, छठी बार गूंजेगी किलकारी (फोटो सोर्स : Seema Haider X)
Seema Haider Pregnant Again: ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र से एक बार फिर सुर्खियों में रहने वाली सीमा हैदर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर गर्भवती हैं और जल्द ही वह छठी बार मां बनने जा रही हैं। इस खुशखबरी की पुष्टि उनके पति सचिन मीणा ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए की है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, वहीं पूरे देश की निगाहें एक बार फिर सीमा और सचिन की जिंदगी पर टिक गई हैं।
सचिन मीणा ने वीडियो के माध्यम से बताया कि सीमा लगभग सात महीने की गर्भवती हैं और डॉक्टरों के अनुसार फरवरी 2026 तक बच्चे का जन्म होने की संभावना है। पिछले वर्ष मार्च 2024 में सीमा ने सचिन की पहली संतान को जन्म दिया था, जो एक बेटी है, जिसका नाम मीरा रखा गया है। अब परिवार एक और नए सदस्य के आने की तैयारी में जुट गया है।
नियमित मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टरों ने बताया कि सीमा और गर्भ में पल रहा शिशु पूरी तरह स्वस्थ हैं। हालांकि शरीर में थोड़ी कैल्शियम की कमी पाई गई है, जिसके लिए डॉक्टरों ने विशेष आहार और दवाइयों की सलाह दी है। सचिन ने बताया कि वह सीमा के खान-पान और स्वास्थ्य का खास ध्यान रख रहे हैं ताकि आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी न हो।
सीमा हैदर की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। वर्ष 2023 में वह अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत पहुंची थीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा की सचिन मीणा से पहचान ऑनलाइन गेम PUBG के माध्यम से हुई थी। बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। सचिन से विवाह करने के लिए सीमा ने अपना देश छोड़ दिया और सभी बाधाओं को पार करते हुए भारत पहुंच गई।
भारत पहुंचने के बाद सीमा ने सचिन के साथ शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थीं। ये तस्वीरें पाकिस्तान तक पहुंच गईं और वहां बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई थीं और सीमा से कई दौर की पूछताछ की गई। हालांकि जांच में कोई आपत्तिजनक या राष्ट्रविरोधी गतिविधि सामने नहीं आई, जिसके बाद उसे भारत में रहने की सशर्त अनुमति दी गई।
सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने पाकिस्तान में अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है। वह लगातार दावा करता रहा है कि उसके बच्चों को जबरन भारत लाया गया और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। दूसरी ओर, सीमा का कहना है कि अब वह भारत में ही रहना चाहती हैं और अपने बच्चों का भविष्य यहीं सुरक्षित देखती हैं।
सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए भी आवेदन कर रखा है, हालांकि इस पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस पूरे प्रकरण पर सरकार और प्रशासन सतर्क निगाह बनाए हुए हैं। वहीं स्थानीय लोग भी सीमा और सचिन की प्रेम कहानी को लेकर नजरें बनाए रहते हैं।
गर्भवती होने की खबर सामने आने के बाद सचिन के परिवार में एक बार फिर खुशियों का माहौल है। घर में नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीमित साधनों के बावजूद सचिन अपनी पत्नी और बच्चों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। पड़ोसी बताते हैं कि सीमा अब पहले से अधिक संभलकर रहती हैं और अपने परिवार के साथ शांत जीवन जीने की कोशिश कर रही हैं।
सीमा के दोबारा गर्भवती होने की खबर पर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इस खबर को खुशी की तरह ले रहे हैं तो कुछ लोग इसे लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। खासकर सीमा की नागरिकता और उसके बच्चों के भविष्य को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है।
सीमा हैदर की जिंदगी आए दिन चर्चा का विषय बनती रहती है। कभी उनकी लव स्टोरी, कभी उनकी कानूनी लड़ाई तो कभी निजी जिंदगी की खबरें लगातार सुर्खियां बटोरती हैं। अब एक बार फिर उनके गर्भवती होने की खबर ने उन्हें राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है।
अब सबकी निगाहें इस बात पर भी हैं कि सीमा की नागरिकता को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है और उसके बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। वहीं सचिन मीणा का कहना है कि वह अपने परिवार को पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन देना चाहते हैं। कुल मिलाकर, सीमा हैदर की एक बार फिर बदलती जिंदगी ने लोगों की जिज्ञासा और भावनाओं को झकझोर दिया है। आने वाले फरवरी 2026 में उनके घर फिर से किलकारी गूंजने की संभावना है और इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग