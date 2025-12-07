7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्रेटर नोएडा

सीमा हैदर फिर बनीं चर्चा का विषय, सचिन मीणा के घर जल्द गूंजेगी दूसरे बच्चे की किलकारी

Seema Haider Pregnant : पाकिस्तान से भारत आकर अपनी प्रेम कहानी के कारण चर्चा में आई सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा के घर जल्द ही खुशियों की दस्तक होने वाली है, क्योंकि सीमा छठी बार मां बनने जा रही हैं।

3 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Ritesh Singh

Dec 07, 2025

सीमा हैदर फिर बनेंगी मां, छठी बार गूंजेगी किलकारी (फोटो सोर्स : Seema Haider X)

सीमा हैदर फिर बनेंगी मां, छठी बार गूंजेगी किलकारी (फोटो सोर्स : Seema Haider X)

Seema Haider Pregnant Again: ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र से एक बार फिर सुर्खियों में रहने वाली सीमा हैदर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर गर्भवती हैं और जल्द ही वह छठी बार मां बनने जा रही हैं। इस खुशखबरी की पुष्टि उनके पति सचिन मीणा ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए की है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, वहीं पूरे देश की निगाहें एक बार फिर सीमा और सचिन की जिंदगी पर टिक गई हैं।

सचिन मीणा ने वीडियो के माध्यम से बताया कि सीमा लगभग सात महीने की गर्भवती हैं और डॉक्टरों के अनुसार फरवरी 2026 तक बच्चे का जन्म होने की संभावना है। पिछले वर्ष मार्च 2024 में सीमा ने सचिन की पहली संतान को जन्म दिया था, जो एक बेटी है, जिसका नाम मीरा रखा गया है। अब परिवार एक और नए सदस्य के आने की तैयारी में जुट गया है।

डॉक्टरों ने दी जानकारी, मां और बच्चा सुरक्षित

नियमित मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टरों ने बताया कि सीमा और गर्भ में पल रहा शिशु पूरी तरह स्वस्थ हैं। हालांकि शरीर में थोड़ी कैल्शियम की कमी पाई गई है, जिसके लिए डॉक्टरों ने विशेष आहार और दवाइयों की सलाह दी है। सचिन ने बताया कि वह सीमा के खान-पान और स्वास्थ्य का खास ध्यान रख रहे हैं ताकि आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी न हो।

2023 में नेपाल के रास्ते भारत आई थीं सीमा

सीमा हैदर की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। वर्ष 2023 में वह अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत पहुंची थीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा की सचिन मीणा से पहचान ऑनलाइन गेम PUBG के माध्यम से हुई थी। बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। सचिन से विवाह करने के लिए सीमा ने अपना देश छोड़ दिया और सभी बाधाओं को पार करते हुए भारत पहुंच गई।

सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरों ने मचाया था बवाल

भारत पहुंचने के बाद सीमा ने सचिन के साथ शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थीं। ये तस्वीरें पाकिस्तान तक पहुंच गईं और वहां बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस मामले को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई थीं और सीमा से कई दौर की पूछताछ की गई। हालांकि जांच में कोई आपत्तिजनक या राष्ट्रविरोधी गतिविधि सामने नहीं आई, जिसके बाद उसे भारत में रहने की सशर्त अनुमति दी गई।

पहले पति ने बच्चों की कस्टडी को लेकर छेड़ा कानूनी विवाद

सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने पाकिस्तान में अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है। वह लगातार दावा करता रहा है कि उसके बच्चों को जबरन भारत लाया गया और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। दूसरी ओर, सीमा का कहना है कि अब वह भारत में ही रहना चाहती हैं और अपने बच्चों का भविष्य यहीं सुरक्षित देखती हैं।

भारतीय नागरिकता के लिए किया आवेदन

सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए भी आवेदन कर रखा है, हालांकि इस पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस पूरे प्रकरण पर सरकार और प्रशासन सतर्क निगाह बनाए हुए हैं। वहीं स्थानीय लोग भी सीमा और सचिन की प्रेम कहानी को लेकर नजरें बनाए रहते हैं।

घर में फिर से शुरू हुई तैयारियां

गर्भवती होने की खबर सामने आने के बाद सचिन के परिवार में एक बार फिर खुशियों का माहौल है। घर में नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीमित साधनों के बावजूद सचिन अपनी पत्नी और बच्चों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। पड़ोसी बताते हैं कि सीमा अब पहले से अधिक संभलकर रहती हैं और अपने परिवार के साथ शांत जीवन जीने की कोशिश कर रही हैं।

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

सीमा के दोबारा गर्भवती होने की खबर पर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इस खबर को खुशी की तरह ले रहे हैं तो कुछ लोग इसे लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। खासकर सीमा की नागरिकता और उसके बच्चों के भविष्य को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है।

एक बार फिर सुर्खियों में आई सीमा की जिंदगी

सीमा हैदर की जिंदगी आए दिन चर्चा का विषय बनती रहती है। कभी उनकी लव स्टोरी, कभी उनकी कानूनी लड़ाई तो कभी निजी जिंदगी की खबरें लगातार सुर्खियां बटोरती हैं। अब एक बार फिर उनके गर्भवती होने की खबर ने उन्हें राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है।

आने वाले समय में नजरें प्रशासनिक फैसलों पर

अब सबकी निगाहें इस बात पर भी हैं कि सीमा की नागरिकता को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है और उसके बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। वहीं सचिन मीणा का कहना है कि वह अपने परिवार को पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन देना चाहते हैं। कुल मिलाकर, सीमा हैदर की एक बार फिर बदलती जिंदगी ने लोगों की जिज्ञासा और भावनाओं को झकझोर दिया है। आने वाले फरवरी 2026 में उनके घर फिर से किलकारी गूंजने की संभावना है और इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है।

ये भी पढ़ें

UP Crime: दोस्ती का जाल, इज़्ज़त पर हमला: सचिवालय कर्मी की दर्दनाक आपबीती सुन कांप जाएगा मन
लखनऊ
भरोसे की कीमत चुकाती रही पीड़िता, धमकियों के साए में टूटी हिम्मत, ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न का आरोप, छह लाख की वसूली (फोटो सोर्स :Facebook News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 12:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / सीमा हैदर फिर बनीं चर्चा का विषय, सचिन मीणा के घर जल्द गूंजेगी दूसरे बच्चे की किलकारी

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम ने फिर ली करवट, 7 और 8 दिसंबर को भारी बारिश का इन इलाकों में चेतावनी

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, weather report rain, weather, weather training, weather update, wet weather
ग्रेटर नोएडा

निक्की हत्याकांड : मम्मी पर कुछ डाला, दादी ने लाइटर दिया… पापा आग लगाकर छत से कूदकर भाग गए

ग्रेटर नोएडा

कमरे में मौजूद था दोस्त और लड़की ने 16वें फ्लोर से लगा दी छलांग; इसके बाद…

crime scene
ग्रेटर नोएडा

बसपा सुप्रीमों मायावती ने उड़ाई विपक्षियों की नींद, 6 दिसंबर को फिर गरमाएगी प्रदेश की राजनीति…खोया वर्चस्व हासिल करना बड़ी चुनौती

Up news, BSP
ग्रेटर नोएडा

नोएडा एयरपोर्ट से मजबूत होगी कनेक्टिविटी, UPSRTC के साथ एमओयू, कई रूटों पर सीधी बस सेवा शुरू

ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.