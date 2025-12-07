UP Crime: दोस्ती का जाल, इज़्ज़त पर हमला: सचिवालय कर्मी की दर्दनाक आपबीती सुन कांप जाएगा मन

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि वली मोहम्मद कुरैशी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण वह लगातार इस स्थिति को सहती रही और लगभग दो वर्षों तक किसी को कुछ भी नहीं बता सकी। हर महीने उससे पैसे की मांग की जाती और धमकाकर वसूली की जाती रही। एक और गंभीर आरोप के तहत पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उस पर और उसकी बहनों के जीवन पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थीं। वह उसे बहनों से मिलने रोकने का प्रयास करता था और धार्मिक पहचान बदलने का दबाव डालता था। महिला के अनुसार, आरोपी ने उसे मुस्लिम धर्म अपनाने और हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। इन मांगों से इनकार करने पर उसे धमकाया जाता था।