लखनऊ

UP Crime: दोस्ती का जाल, इज़्ज़त पर हमला: सचिवालय कर्मी की दर्दनाक आपबीती सुन कांप जाएगा मन

Crime : लखनऊ में सचिवालय में तैनात एक महिला कर्मी ने एक युवक पर यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर धमकी दी और लाखों रुपये की वसूली की। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 07, 2025

भरोसे की कीमत चुकाती रही पीड़िता, धमकियों के साए में टूटी हिम्मत, ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न का आरोप, छह लाख की वसूली (फोटो सोर्स :Facebook News Group)

भरोसे की कीमत चुकाती रही पीड़िता, धमकियों के साए में टूटी हिम्मत, ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न का आरोप, छह लाख की वसूली (फोटो सोर्स :Facebook News Group)

UP Crime Woman Alleges Sexual Exploitation and Blackmail: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां सचिवालय में तैनात एक महिला कर्मी ने एक युवक पर यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत के आधार पर महानगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है।

शेयर बाजार में लगवाया पैसा 

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान बुलंदशहर जिले के सियाना क्षेत्र निवासी वली मोहम्मद कुरैशी के रूप में हुई है। पीड़िता का आरोप है कि वर्ष 2023 में आरोपी ने शेयर बाजार में निवेश कर पैसा बढ़ाने का लालच देकर उससे संपर्क साधा। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने विश्वास में लेकर महिला का पता हासिल कर लिया। कुछ समय बाद आरोपी लखनऊ पहुंचा और पीड़िता से पैसे लेकर चला गया। 

प्रेम और विश्वास का नाटक  शुरू किया 

पीड़िता के अनुसार आरोपी ने समय के साथ उसकी जिंदगी में अनावश्यक दखल देना शुरू कर दिया। वह अक्सर किराये के कमरे पर पहुंच जाता था और दबाव डालकर मनमानी करता था। महिला का आरोप है कि आरोपी ने पहले प्रेम और विश्वास का नाटक किया, फिर शादी का दबाव बनाने लगा। इसी दौरान उसने धोखे से पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। बाद में उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

ब्लैकमेलिंग से  छह लाख रुपये वसूले

आरोप है कि ब्लैकमेलिंग के जरिए आरोपी ने महिला से कुल लगभग छह लाख रुपये वसूले। इतना ही नहीं, उसे कई बार जबरन होटलों में ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया या उसकी बात नहीं मानी, तो वीडियो सचिवालय में वायरल कर दिया जाएगा, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और नौकरी दोनों खतरे में पड़ सकती हैं।

मोहम्मद कुरैशी ने दी परिवार को जान से मारने की धमकी 

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि वली मोहम्मद कुरैशी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण वह लगातार इस स्थिति को सहती रही और लगभग दो वर्षों तक किसी को कुछ भी नहीं बता सकी। हर महीने उससे पैसे की मांग की जाती और धमकाकर वसूली की जाती रही। एक और गंभीर आरोप के तहत पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उस पर और उसकी बहनों के जीवन पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थीं। वह उसे बहनों से मिलने रोकने का प्रयास करता था और धार्मिक पहचान बदलने का दबाव डालता था। महिला के अनुसार, आरोपी ने उसे मुस्लिम धर्म अपनाने और हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। इन मांगों से इनकार करने पर उसे धमकाया जाता था।

असहनीय दर्द के बाद उठाया कदम 

परिस्थितियां असहनीय होने पर आखिरकार पीड़िता ने साहस जुटाकर महानगर थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और डिजिटल सबूतों की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में कानून पूरी सख्ती के साथ काम करता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है और जरूरत पड़ने पर उसे पुलिस संरक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

पीड़िता  ने की सुरक्षा की मांग 

पीड़िता ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि उसे और उसके परिवार को आरोपी से जान का खतरा है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल, आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। यह मामला राजधानी में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

07 Dec 2025 09:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Crime: दोस्ती का जाल, इज़्ज़त पर हमला: सचिवालय कर्मी की दर्दनाक आपबीती सुन कांप जाएगा मन

