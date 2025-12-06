Crime News: सौतन की साजिश में फंसी मासूम शिक्षिका शिवानी वर्मा, लाल स्कूटी ने बदल दी उसकी पूरी जिंदगी

जब घटना के बाद उत्तर प्रदेश से यह जानकारी बिहार पुलिस तक पहुंची कि हत्या की सुपारी अररिया जिले से जुड़ी है, तो एसपी अंजनी कुमार ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने घटनास्थल तक अपराधियों की मूवमेंट ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी क्लू, कॉल डिटेल्स और सर्विलांस डेटा खंगाला। कई सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिससे पुलिस को दिशा मिली। वहीं दूसरी ओर इंटेलिजेंस इनपुट में हुस्न आरा और उसके पति के पारिवारिक विवाद की जानकारी मिली, जिसमें अवैध संबंधों की बात पहले से ज्ञात थी। इन दोनों सूत्रों को जोड़कर जैसे ही पुलिस ने दबिश दी, दोनों शूटर, मारूफ और सुहैल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने पूरी साजिश कबूल की। उनके मोबाइल से हुस्न आरा द्वारा भेजे गए पैसे, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन भी मिल गई। इसके बाद पुलिस ने हुस्न आरा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पति की ‘दूसरी औरत’ को खत्म करने के लिए तीन लाख रुपये में सुपारी दी थी।