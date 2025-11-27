गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी आसमान से आफत जैसा धमाका! लगा ट्रेन पलट गई, मची चीख-पुकार

बाराबंकी के रामनगर इलाके में बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। अगानपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर अचानक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास तक धमाका सुनाई दिया। और लगने लगा कि कहीं ट्रेन पर हमला तो नहीं हुआ। उसी समय पास से गुजर रही गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री दहशत में आ गए। ट्रेन जोर से हिली और लगा कि डिब्बे पलटने वाले हैं। एक यात्री ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि सबको लगा था कि अब बचना मुश्किल है।