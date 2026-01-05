5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाराबंकी

पापा प्लीज मुझे माफ कर देना…अब सपने में भी नहीं आऊंगी, बेटी का आखिरी संदेश

बाराबंकी में एक 16 वर्षीय छात्रा का शव नहर में उतराता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के बैग से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। हालांकि, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

बाराबंकी

image

Aman Pandey

Jan 05, 2026

student body, crime

महक कौर की फाइल फोटो। PC: पुलिस

1 जनवरी को शारदा सहायक नहर में एक किशोरी का शव मिला। शुरुआती तौर पर पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी थी। करीब 72 घंटे बाद शव की पहचान बिसवां थाना क्षेत्र के न्यौराजपुर पोस्ट उलरा निवासी जगदीप सिंह की बेटी महक कौर (16) के रूप में हुई। महक बीबीए की छात्रा थी।

15 दिसंबर को घर से निकली थी

मामला फतेहपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, महक 15 दिसंबर को बीबीए की परीक्षा देने के लिए घर से बाइक लेकर निकली थी। दोपहर 1:21 बजे तक वह कॉल और व्हाट्सऐप के जरिए परिजनों के संपर्क में थी, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसी दिन गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

नहर से मिले शव के पास किनारे पर महक की बाइक और स्कूल बैग बरामद हुआ। बैग में एक नोट मिला है, जिसकी भाषा पंजाबी बताई जा रही है। नोट के हिंदी अनुवाद में पिता से माफी मांगने, अपनी गलतियों का जिक्र करने और आत्महत्या की बात लिखी होने का उल्लेख है। परिजनों का कहना है कि नोट की लिखावट महक की नहीं लगती।

सुसाइड नोट का हिंदी अनुवाद

“पापा, मुझे नहीं पता कि मैंने किसी का क्या बुरा किया है, लेकिन आज आखिरी बार आपसे माफी मांग रही हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कभी आपके सपनों में भी नहीं आऊंगी। लव यू डैड। मेरी बहुत बड़ी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। आज मेरी वजह से मेरी परीक्षा रुक गई। आपसे बहुत सारी बातें करनी थीं, लेकिन अब समय खत्म हो गया है। डैड, हम किसी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी वजह से और अपनी ही गलतियों के साथ इस दुनिया से जा रहे हैं। अब बस रब का ही सहारा है।

महक की कमर में बंधी थी रस्सी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शव मिलने के समय महक की कमर में रस्सी बंधी थी, जिसका दूसरा सिरा खुला हुआ था। इसी आधार पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। महक के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि एक युवक उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था। परिवार का कहना है कि महक तनाव में थी, लेकिन डर के कारण उसने यह बात घर में साझा नहीं की।

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग जांच और कॉल डिटेल्स सहित तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 01:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / पापा प्लीज मुझे माफ कर देना…अब सपने में भी नहीं आऊंगी, बेटी का आखिरी संदेश

बड़ी खबरें

View All

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

3 डिग्री तापमान के साथ कांपा बाराबंकी, UP का सबसे ठंडा जिला, 5 जनवरी को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

यूपी में बाराबंकी सबसे ठंडा (जिला फोटो सोर्स- पत्रिका)
बाराबंकी

Highway Accident: घर लौट रहा था परिवार, रास्ते में उजड़ गई खुशियां, मां-बेटे की दर्दनाक मौत

लखनऊ-गोंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, घंटों जाम (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
बाराबंकी

Suicide: पति की बेवफाई से टूटी मां, दो मासूम बेटियों को छोड़ फांसी पर झूल गई ममता

Barabanki News (Source: Police Media Cell)
बाराबंकी

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 कारें आमने-सामने भिड़ीं, 5 की मौत

purvanchal expressway accident barabanki brezza wagonr crash 5 dead
बाराबंकी

YouTube देखकर बन गया डॉक्टर, कर दिया महिला का ऑपरेशन, हुई कष्टदायक मौत, अब पुलिस तलाश में

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा फोटो सोर्स- पत्रिका
बाराबंकी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.