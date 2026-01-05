पापा प्लीज मुझे माफ कर देना…अब सपने में भी नहीं आऊंगी, बेटी का आखिरी संदेश

“पापा, मुझे नहीं पता कि मैंने किसी का क्या बुरा किया है, लेकिन आज आखिरी बार आपसे माफी मांग रही हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कभी आपके सपनों में भी नहीं आऊंगी। लव यू डैड। मेरी बहुत बड़ी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। आज मेरी वजह से मेरी परीक्षा रुक गई। आपसे बहुत सारी बातें करनी थीं, लेकिन अब समय खत्म हो गया है। डैड, हम किसी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी वजह से और अपनी ही गलतियों के साथ इस दुनिया से जा रहे हैं। अब बस रब का ही सहारा है।