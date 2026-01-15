Toll Plaza Viral Video: बाराबंकी टोल प्लाजा पर अधिवक्ता से मारपीट, वीडियो वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार, बार काउंसिल सख्त

बताया जा रहा है कि नकद भुगतान और रसीद को लेकर टोल कर्मियों से अधिवक्ता की कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बहस के दौरान टोल कर्मियों का व्यवहार आक्रामक हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि टोल कर्मियों ने अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान अधिवक्ता को गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।