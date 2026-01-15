Pankaj Chaudhary Vs Mayawati: मायावती के ब्राह्मण बयान पर पंकज चौधरी का जवाब, कहा- भाजपा को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठ रहे सवालों पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि SIR के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे। उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया में किसी भी वोटर का नाम छूटने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। पंकज चौधरी ने बताया कि संगठन स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि बूथ स्तर तक हर मतदाता का सत्यापन हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन दोनों मिलकर इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा कर रहे हैं।