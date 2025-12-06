तेज रफ्तार की टक्कर में लाल अर्टिगा बिखर गई, हादसे ने एक परिवार से उसका सहारा हमेशा के लिए छीन लिया

Barabanki Tragic Crash: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शुक्रवार देर रात हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने क्षेत्रवासियों को झकझोर कर रख दिया। कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत सादुल्लापुर गांव के पास करीब 11:30 बजे अर्टिगा कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच हुई आमने-सामने की ज़ोरदार भिड़ंत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस टक्कर में अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए और सीतापुर निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद बांदा-बहराइच मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और करीब दो घंटे तक जाम की लंबी कतारें लग गईं। रात के सन्नाटे में उठी चीख-पुकार और वाहनों की रुकी रफ्तार ने घटना की भयावहता को और भी बढ़ा दिया।