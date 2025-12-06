6 दिसंबर 2025,

शनिवार

बाराबंकी

तेज रफ्तार की टक्कर में लाल अर्टिगा बिखर गई, हादसे ने एक परिवार से उसका सहारा हमेशा के लिए छीन लिया

Barabanki Accident: बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। अर्टिगा कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली की आमने-सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। दुर्घटना के बाद दो घंटे तक मार्ग पर भारी जाम लगा रहा।

4 min read


बाराबंकी

image

Ritesh Singh

Dec 06, 2025

ट्रैक्टर-ट्रॉली और अर्टिगा में भीषण टक्कर, एक की मौत; रातभर गूंजती रही चीख-पुकार, दो घंटे जाम से थमी रफ्तार (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

ट्रैक्टर-ट्रॉली और अर्टिगा में भीषण टक्कर, एक की मौत; रातभर गूंजती रही चीख-पुकार, दो घंटे जाम से थमी रफ्तार (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

Barabanki Tragic Crash: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शुक्रवार देर रात हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने क्षेत्रवासियों को झकझोर कर रख दिया। कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत सादुल्लापुर गांव के पास करीब 11:30 बजे अर्टिगा कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच हुई आमने-सामने की ज़ोरदार भिड़ंत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस टक्कर में अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए और सीतापुर निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद बांदा-बहराइच मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और करीब दो घंटे तक जाम की लंबी कतारें लग गईं। रात के सन्नाटे में उठी चीख-पुकार और वाहनों की रुकी रफ्तार ने घटना की भयावहता को और भी बढ़ा दिया।

तेज रफ्तार बनी काल-एक क्षण में बिखर गई जिंदगी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार देर रात अर्टिगा कार तेज रफ्तार में बाराबंकी-बहराइच मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान सादुल्लापुर गांव के मोड़ के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से इतनी भीषण टक्कर हुई कि दोनों वाहन कई फीट दूर जाकर क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्टिगा कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कार के अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए, जिससे उन्हें बाहर निकालना बेहद कठिन हो गया। कार के शीशे बिखर गए और लोहे का ढांचा मुड़कर मलबे में बदल गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और पुलिस को सूचना दी।

टॉर्च की रोशनी में चले बचाव प्रयास

रात का समय, अंधेरा और चीख-पुकार… ऐसे माहौल में तुरंत ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए बचाव अभियान में हाथ बंटाया। टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से ग्रामीणों ने कार में फंसे घायलों को निकालने का प्रयास किया। कुछ ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे धकेलकर रास्ता साफ किया, जबकि अन्य लोग घायलों को संभालते रहे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, कोठी थाना की टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित करते हुए घायलों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की।

एक की मौत, एक गंभीर-परिवार में मचा कोहराम

पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), कोठी लाया गया। जहाँ चिकित्सकों ने जांच के बाद सीतापुर निवासी श्रीराम शर्मा (उम्र 50 वर्ष, पुत्र जगदीश, निवासी गंगापुर, सीतापुर) को मृत घोषित कर दिया। दूसरे गंभीर घायल पंकज (उम्र 44 वर्ष, पुत्र जगदीश, निवासी बिस्वा, सीतापुर) का उपचार जारी है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि कार में और कितने लोग सवार थे, इस बारे में अभी तहकीकात जारी है। मृतक और घायलों के परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

दो घंटे जाम-रात भर परेशान रहे लोग

  • हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बहराइच-बाराबंकी मुख्य मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
  • लगभग दो घंटे तक पूरा रास्ता जाम रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
  • ट्रक, बसें और छोटे वाहन सड़क पर फंसे रहे। कई लोग रात भर बच्चे और बुजुर्गों के साथ जाम में जूझते रहे। पुलिस, ग्रामीणों और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार व ट्रॉली को हटाकर देर रात यातायात बहाल किया गया।

ट्रैक्टर-ट्रॉली भी क्षतिग्रस्त, पुलिस जांच में जुटी

टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह मामला तेज रफ्तार और संभवतः गलत ओवरटेकिंग का प्रतीत हो रहा है, पर वास्तविक कारण पोस्टमार्टम और तकनीकी जांच के बाद स्पष्ट होगा। ड्राइवरों की स्थिति और उनकी पहचान के लिए भी पुलिस खोजबीन कर रही है।

स्थानीय लोगों का आरोप 

  • रात में सड़क पर स्ट्रीट लाइटों की कमी से बढ़ते हैं हादसे
  • सादुल्लापुर गांव के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर रात के समय कई जगह सड़क पर रोशनी नहीं होती, जिससे वाहन चालकों को मोड़ पर दृश्यता कम मिलती है।
  • स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की कि सड़क पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और चेतावनी संकेत लगाए जाएं ताकि बड़े हादसों को रोका जा सके।

हादसे से पूरा क्षेत्र शोक में-मृतक के परिवार में मातम

सीतापुर निवासी मृतक श्रीराम शर्मा के परिवार को जैसे ही हादसे की खबर मिली, घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि श्रीराम किसी पारिवारिक काम से बहराइच की ओर जा रहे थे। उनके चचेरे भाई पंकज, जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं, अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि दोनों भाई हमेशा साथ सफर करते थे और उनकी इस तरह की दर्दनाक मौत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है।

पुलिस ने लोगों से की अपील-रात में सावधानी से चलाएं वाहन

कोठी थाना प्रभारी ने कहा कि इस मार्ग पर रात के समय तेज रफ्तार वाहन चलाना बेहद खतरनाक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि रात में यात्रा करते समय वाहन की रफ्तार नियंत्रित रखें और मोड़ों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतें।

Published on:

06 Dec 2025 11:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / तेज रफ्तार की टक्कर में लाल अर्टिगा बिखर गई, हादसे ने एक परिवार से उसका सहारा हमेशा के लिए छीन लिया


