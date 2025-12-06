तेज रफ्तार की टक्कर में लाल अर्टिगा बिखर गई, हादसे ने एक परिवार से उसका सहारा हमेशा के लिए छीन लिया

ट्रैक्टर-ट्रॉली और अर्टिगा में भीषण टक्कर, एक की मौत; रातभर गूंजती रही चीख-पुकार, दो घंटे जाम से थमी रफ्तार (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
Barabanki Tragic Crash: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शुक्रवार देर रात हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने क्षेत्रवासियों को झकझोर कर रख दिया। कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत सादुल्लापुर गांव के पास करीब 11:30 बजे अर्टिगा कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच हुई आमने-सामने की ज़ोरदार भिड़ंत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस टक्कर में अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए और सीतापुर निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद बांदा-बहराइच मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और करीब दो घंटे तक जाम की लंबी कतारें लग गईं। रात के सन्नाटे में उठी चीख-पुकार और वाहनों की रुकी रफ्तार ने घटना की भयावहता को और भी बढ़ा दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार देर रात अर्टिगा कार तेज रफ्तार में बाराबंकी-बहराइच मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान सादुल्लापुर गांव के मोड़ के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से इतनी भीषण टक्कर हुई कि दोनों वाहन कई फीट दूर जाकर क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्टिगा कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कार के अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए, जिससे उन्हें बाहर निकालना बेहद कठिन हो गया। कार के शीशे बिखर गए और लोहे का ढांचा मुड़कर मलबे में बदल गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और पुलिस को सूचना दी।
रात का समय, अंधेरा और चीख-पुकार… ऐसे माहौल में तुरंत ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए बचाव अभियान में हाथ बंटाया। टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से ग्रामीणों ने कार में फंसे घायलों को निकालने का प्रयास किया। कुछ ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे धकेलकर रास्ता साफ किया, जबकि अन्य लोग घायलों को संभालते रहे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, कोठी थाना की टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित करते हुए घायलों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की।
पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), कोठी लाया गया। जहाँ चिकित्सकों ने जांच के बाद सीतापुर निवासी श्रीराम शर्मा (उम्र 50 वर्ष, पुत्र जगदीश, निवासी गंगापुर, सीतापुर) को मृत घोषित कर दिया। दूसरे गंभीर घायल पंकज (उम्र 44 वर्ष, पुत्र जगदीश, निवासी बिस्वा, सीतापुर) का उपचार जारी है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि कार में और कितने लोग सवार थे, इस बारे में अभी तहकीकात जारी है। मृतक और घायलों के परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह मामला तेज रफ्तार और संभवतः गलत ओवरटेकिंग का प्रतीत हो रहा है, पर वास्तविक कारण पोस्टमार्टम और तकनीकी जांच के बाद स्पष्ट होगा। ड्राइवरों की स्थिति और उनकी पहचान के लिए भी पुलिस खोजबीन कर रही है।
सीतापुर निवासी मृतक श्रीराम शर्मा के परिवार को जैसे ही हादसे की खबर मिली, घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि श्रीराम किसी पारिवारिक काम से बहराइच की ओर जा रहे थे। उनके चचेरे भाई पंकज, जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं, अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि दोनों भाई हमेशा साथ सफर करते थे और उनकी इस तरह की दर्दनाक मौत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है।
कोठी थाना प्रभारी ने कहा कि इस मार्ग पर रात के समय तेज रफ्तार वाहन चलाना बेहद खतरनाक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि रात में यात्रा करते समय वाहन की रफ्तार नियंत्रित रखें और मोड़ों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतें।
