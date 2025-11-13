बाराबंकी में भीषण धमाका, दूर तक सुनाई दी आवाज, 2 लोगों के चीथड़े उड़े

घटना टिकैतनगर थाना क्षेत्र के सराय बरई गांव की है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। गांव की आबादी से करीब 500 मीटर दूर खेतों में बनी इस पटाखा फैक्ट्री में आतिशबाजी का सामान बनाया जा रहा था और स्टोरेज भी किया गया था। दोपहर करीब 2:10 बजे मजदूर काम में जुटे थे, तभी अचानक जोरदार धमाका हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि दो मजदूरों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। एक शव फैक्ट्री से करीब 100 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला, जहां उसकी आंतें बाहर निकल आई थीं।