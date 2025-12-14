Suicide: पति की बेवफाई से टूटी मां, दो मासूम बेटियों को छोड़ फांसी पर झूल गई ममता

मायका पक्ष और ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, करीब तीन वर्ष पहले ममता के पति सुरेश ने अपने छोटे भाई अवधेश की शादी ममता की छोटी बहन से करवाई थी। शादी के महज एक सप्ताह बाद ही अवधेश अपनी पत्नी को लेकर गांव छोड़कर लखनऊ चला गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गांव और परिवार में काफी चर्चा रही। बताया गया कि इसके बाद से ही ममता के पति के अपनी साली के साथ अवैध संबंधों की चर्चाएं शुरू हो गईं। मायका पक्ष का आरोप है कि ममता इस बात से बेहद आहत थी और कई बार उसने इसको लेकर विरोध भी किया था। पति और ससुराल पक्ष से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण वह मानसिक तनाव में रहने लगी थी।