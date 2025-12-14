14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाराबंकी

Suicide: पति की बेवफाई से टूटी मां, दो मासूम बेटियों को छोड़ फांसी पर झूल गई ममता

Woman Suicide: बाराबंकी के रामसनेहीघाट क्षेत्र में पति के कथित अवैध संबंधों से आहत एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दो बेटियों की मां की दर्दनाक मौत से गांव में मातम पसरा है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

3 min read
Google source verification

बाराबंकी

image

Ritesh Singh

Dec 14, 2025

Barabanki News (Source: Police Media Cell)

Barabanki News (Source: Police Media Cell)

Suicide Marital Betrayal: रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र के खानपुर शम्भूदयाल गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पति के कथित अवैध संबंधों से आहत एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का शव घर के पास तालाब किनारे आम के पेड़ से लटका मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के पीछे पारिवारिक कलह और मानसिक उत्पीड़न की बात सामने आ रही है।

सुबह होते ही मच गई अफरा-तफरी

शनिवार की भोर करीब पांच बजे ग्रामीण जब शौच आदि के लिए घरों से बाहर निकले तो उन्होंने तालाब किनारे आम के पेड़ से एक महिला का शव रस्सी के सहारे झूलता हुआ देखा। पहले तो लोग पहचान नहीं सके, लेकिन पास जाकर देखने पर शव की पहचान 32 वर्षीय ममता पत्नी सुरेश चौहान के रूप में हुई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल बन गया।

पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल रामसनेहीघाट कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, शव को नीचे उतरवाया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। फॉरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित किया गया है ताकि मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच हो सके।

छह साल पहले हुआ था विवाह

मृतका ममता की शादी करीब छह वर्ष पहले खानपुर शम्भूदयाल निवासी सुरेश चौहान से हुई थी। ममता दो बेटियों की मां थी और सामान्य गृहस्थ जीवन जी रही थी। ग्रामीणों के अनुसार ममता स्वभाव से शांत और पारिवारिक महिला थी, जो अपनी बेटियों की परवरिश में जुटी रहती थी।

साली से संबंध बने आत्महत्या की वजह

मायका पक्ष और ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, करीब तीन वर्ष पहले ममता के पति सुरेश ने अपने छोटे भाई अवधेश की शादी ममता की छोटी बहन से करवाई थी। शादी के महज एक सप्ताह बाद ही अवधेश अपनी पत्नी को लेकर गांव छोड़कर लखनऊ चला गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गांव और परिवार में काफी चर्चा रही। बताया गया कि इसके बाद से ही ममता के पति के अपनी साली के साथ अवैध संबंधों की चर्चाएं शुरू हो गईं। मायका पक्ष का आरोप है कि ममता इस बात से बेहद आहत थी और कई बार उसने इसको लेकर विरोध भी किया था। पति और ससुराल पक्ष से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण वह मानसिक तनाव में रहने लगी थी।

अंदर ही अंदर टूटती रही ममता

ग्रामीणों के अनुसार ममता अक्सर गुमसुम रहने लगी थी। वह अपने दुख किसी से खुलकर साझा नहीं करती थी। परिवार वालों का कहना है कि वह बच्चों की खातिर सब कुछ सह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। शुक्रवार रात उसने रोज़ की तरह अपनी दोनों बेटियों को भोजन कराया, उन्हें सुलाया और फिर घर से बाहर निकल गई। किसी को अंदेशा तक नहीं था कि वह ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगी।

आत्महत्या या मजबूरी

घटना के बाद गांव में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या ममता की मौत महज आत्महत्या है या उसे इस हद तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मायका पक्ष का कहना है कि यदि समय रहते उसकी बातों को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आज वह जिंदा होती।

पुलिस का बयान

इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। रामसनेहीघाट कोतवाली पुलिस के अनुसार, मृतका के परिजनों से तहरीर ली जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। यदि किसी प्रकार की प्रताड़ना या अपराध के साक्ष्य मिलते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

गांव में पसरा मातम

ममता की मौत के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। उसकी दोनों मासूम बेटियां मां के इंतजार में बेसुध हैं। ग्रामीणों की आंखें नम हैं और हर कोई यही कह रहा है कि एक महिला को इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उसने अपनी जान दे दी।

ये भी पढ़ें

Promotion: यूपी प्रशासन में बड़ा प्रमोशन, चार बने प्रमुख सचिव और उन्नीस अधिकारी सचिव पद पर पदोन्नत
लखनऊ
यूपी प्रशासन में बड़ा फेरबदल: प्रमुख सचिवों और सचिवों के प्रमोशन की अधिसूचना जारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 03:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / Suicide: पति की बेवफाई से टूटी मां, दो मासूम बेटियों को छोड़ फांसी पर झूल गई ममता

बड़ी खबरें

View All

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 कारें आमने-सामने भिड़ीं, 5 की मौत

purvanchal expressway accident barabanki brezza wagonr crash 5 dead
बाराबंकी

YouTube देखकर बन गया डॉक्टर, कर दिया महिला का ऑपरेशन, हुई कष्टदायक मौत, अब पुलिस तलाश में

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा फोटो सोर्स- पत्रिका
बाराबंकी

तेज रफ्तार की टक्कर में लाल अर्टिगा बिखर गई, हादसे ने एक परिवार से उसका सहारा हमेशा के लिए छीन लिया

ट्रैक्टर-ट्रॉली और अर्टिगा में भीषण टक्कर, एक की मौत; रातभर गूंजती रही चीख-पुकार, दो घंटे जाम से थमी रफ्तार (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
बाराबंकी

Crime News: सौतन की साजिश में फंसी मासूम शिक्षिका शिवानी वर्मा, लाल स्कूटी ने बदल दी उसकी पूरी जिंदगी

बाराबंकी की शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या का खुलासा: सौतन को मारने की सुपारी में हुई मासूम की बलि, बिहार पुलिस ने तीन गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
बाराबंकी

गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी आसमान से आफत जैसा धमाका! लगा ट्रेन पलट गई, मची चीख-पुकार

Train Accident
बाराबंकी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.