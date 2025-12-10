पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारें आमने-सामने भिड़ीं, आग की लपटों में झुलसकर 5 की मौत, शव 20 मीटर तक बिखरे

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारें आमने-सामने भिड़ीं | Photo Video Grab
Purvanchal Expressway Accident: बाराबंकी जिले में बुधवार दोपहर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ऐसा खौफनाक सड़क हादसा हुआ जिसने राहगीरों तक को सन्न कर दिया। हैदरगढ़ के सुबेहा थाना क्षेत्र के कुड़वां गांव के पास माइल स्टोन 51.6 पर दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में आग भड़क उठी। टक्कर के तेज झटके से गाड़ियों में बैठे लोग 20 मीटर दूर तक जा गिरे। मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल गंभीर अवस्था में पड़े थे। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस व दमकल को सूचना दी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लखनऊ से आजमगढ़ जा रही ब्रेज़ा कार अचानक विपरीत दिशा से आ रही वैगनआर कार से भिड़ गई। टक्कर होते ही सबसे पहले वैगनआर में आग लगी, और थोड़ी ही देर में उसकी लपटें ब्रेज़ा तक पहुंच गईं। पलभर में दोनों कारें आग के गोले में बदल गईं। राहगीरों ने जान जोखिम में डालकर कुछ लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और यूपीडा की टीमें मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों वाहन पूरी तरह जल चुके थे।
हादसे के बाद बुरी तरह फंसे यात्रियों को काटकर बाहर निकाला गया। एक्सप्रेसवे की मेडिकल टीम ने 7 घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां इलाज के दौरान तीन और लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कुछ यात्रियों के शव दूर तक बिखर गए और वाहन पहचानने लायक भी नहीं बचे।
ब्रेज़ा कार में तीन महिलाएं और एक बच्ची सवार थीं। तीनों महिलाएं हादसे में बच गईं, लेकिन बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर वैगनआर में एक पुरुष, एक महिला और तीन बच्चे बैठे थे। इनमें से एक महिला और एक बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हुई। 6 और 7 वर्ष की दो बच्चियों को सीएचसी हैदरगढ़ भेजा गया, जहां एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में कई घायल अब भी गंभीर हालत में हैं।
घटना की जांच कर रहे एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें दो महिलाएं, दो बच्चियां और एक पुरुष शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह टक्कर उच्च गति और गलत दिशा से आने वाले वाहन के कारण हुई प्रतीत होती है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बाराबंकी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग