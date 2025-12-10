पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारें आमने-सामने भिड़ीं, आग की लपटों में झुलसकर 5 की मौत, शव 20 मीटर तक बिखरे

Purvanchal Expressway Accident: बाराबंकी जिले में बुधवार दोपहर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ऐसा खौफनाक सड़क हादसा हुआ जिसने राहगीरों तक को सन्न कर दिया। हैदरगढ़ के सुबेहा थाना क्षेत्र के कुड़वां गांव के पास माइल स्टोन 51.6 पर दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में आग भड़क उठी। टक्कर के तेज झटके से गाड़ियों में बैठे लोग 20 मीटर दूर तक जा गिरे। मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल गंभीर अवस्था में पड़े थे। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस व दमकल को सूचना दी।