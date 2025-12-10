YouTube देखकर बन गया डॉक्टर, कर दिया महिला का ऑपरेशन, हुई कष्टदायक मौत, अब पुलिस तलाश में

Operated after YouTube watch बाराबंकी में झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर महिला का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान खाने की नली, आमाशय और छोटी आंत को भी काट डाला। जिससे स्थिति हाथ से बाहर निकल गई और महिला की तड़प-तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत होते ही झोलाछाप डॉक्टर का नशा उतर गया और वह परिवार सहित नर्सिंग होम छोड़कर फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की भी नींद खुली। नर्सिंग होम पर नोटिस चस्पा किया गया है। मामला कोठी थाना क्षेत्र का है।