10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाराबंकी

YouTube देखकर बन गया डॉक्टर, कर दिया महिला का ऑपरेशन, हुई कष्टदायक मौत, अब पुलिस तलाश में

Operated after YouTube watch बाराबंकी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिसमें एक झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर महिला का ऑपरेशन कर दिया। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

2 min read
Google source verification

बाराबंकी

image

Narendra Awasthi

Dec 10, 2025

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Operated after YouTube watch बाराबंकी में झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर महिला का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान खाने की नली, आमाशय और छोटी आंत को भी काट डाला। जिससे स्थिति हाथ से बाहर निकल गई और महिला की तड़प-तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत होते ही झोलाछाप डॉक्टर का नशा उतर गया और वह परिवार सहित नर्सिंग होम छोड़कर फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की भी नींद खुली। नर्सिंग होम पर नोटिस चस्पा किया गया है। मामला कोठी थाना क्षेत्र का है।

महिला को पेट में तकलीफ

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत डफरापुर मजरे सैदनपुर निवासी मुनिशरा रावत पत्नी फतेह बहादुर के पेट में तकलीफ थी। उन्होंने कोठी बाजार स्थित श्री दामोदर औषधालय में चेकअप करवाया। अस्पताल संचालक ज्ञान प्रकाश मिश्रा और विवेक मिश्रा ने महिला का चेकअप किया। उन्होंने पथरी होने की जानकारी दी और ऑपरेशन कराने की सलाह दी। जिसकी फीस 25 हजार बताई गई थी। लेकिन 20 हजार में ऑपरेशन करने को राजी हो गए।

ऑपरेशन में तमाम नसों को भी काटा

बताया जाता है कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने यूट्यूब में वीडियो देखकर पथरी का ऑपरेशन किया। शराब के नशे में तमाम नसों को भी काट दिया। जिससे मुनिशरा की तबीयत काफी बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद ज्ञान प्रकाश मिश्रा परिवार सहित मौके से फरार हो गया। फतेह बहादुर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गैर इरादतन हत्या और एससी-एसटी में मुकदमा दर्ज

कोठी थाना पुलिस ने फतेह बहादुर की तहरीर पर अस्पताल संचालक ज्ञान प्रकाश मिश्रा और विवेक मिश्रा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और एससी एसटी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोठी थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि सीएचसी के डॉक्टर ने भी तहरीर दी है। जिसे भी इस मुकदमे में शामिल किया जाएगा। आरोपियों की तलाश में टीम लगाई गई है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

नोटिस चस्पा कर एक सप्ताह में जवाब मांगा

मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की आंखें खुली और जांच के लिए टीम गठित की गई। एसीएमओ डॉक्टर एलबी गुप्ता, सिद्धौर सीएचसी के डॉ. संजय पांडे ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। जिसे फर्जी और अवैध पाया गया। जानकारी हुई कि अस्पताल संचालकों के पास कोई डिग्री भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर नोटिस चस्पा कर एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 08:03 am

Published on:

10 Dec 2025 07:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / YouTube देखकर बन गया डॉक्टर, कर दिया महिला का ऑपरेशन, हुई कष्टदायक मौत, अब पुलिस तलाश में

बड़ी खबरें

View All

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार की टक्कर में लाल अर्टिगा बिखर गई, हादसे ने एक परिवार से उसका सहारा हमेशा के लिए छीन लिया

ट्रैक्टर-ट्रॉली और अर्टिगा में भीषण टक्कर, एक की मौत; रातभर गूंजती रही चीख-पुकार, दो घंटे जाम से थमी रफ्तार (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
बाराबंकी

Crime News: सौतन की साजिश में फंसी मासूम शिक्षिका शिवानी वर्मा, लाल स्कूटी ने बदल दी उसकी पूरी जिंदगी

बाराबंकी की शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या का खुलासा: सौतन को मारने की सुपारी में हुई मासूम की बलि, बिहार पुलिस ने तीन गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
बाराबंकी

गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी आसमान से आफत जैसा धमाका! लगा ट्रेन पलट गई, मची चीख-पुकार

Train Accident
बाराबंकी

लहंगा पहना…जयमाला डाली और फिर खूब नाची दुल्हन, विदाई के समय हो गई फरार

बाराबंकी

बाराबंकी में भीषण धमाका, दूर तक सुनाई दी आवाज, 2 लोगों के चीथड़े उड़े

बाराबंकी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.