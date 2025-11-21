लहंगा पहना…जयमाला डाली और फिर खूब नाची दुल्हन, विदाई के समय हो गई फरार

मामला बाराबंकी जिले के बंकी दक्षिण टोला का है। यहां के निवासी बंशीलाल गौतम की बेटी पल्लवी की शादी घुंघटेर थाना क्षेत्र के बाबागंज गांव के रहने वाले सुनील गौतम से तय हुई थी। बारात तय समय पर मंगलवार को बंशीलाल के घर पहुंची। पूरा माहौल एकदम खुशनुमा था। लोग मस्त अपना खा पी रहे थे। शादी की सारी रस्में निभाई जा रहीं थी। स्टेज पर एक दूसरे को वरमाला पहनाने के बाद डीजे पर डांस का दौर भी चला। खुद दुल्हन ने खूब डांस किया। इसके बाद शादी की अन्य रस्में भी निभाईं गईं। सात फेरे हुए और विदाई की तैयारी शुरू हो गई।